20 ألف زيارة لمعرض عالم القهوة دبي 2026

اختتم معرض عالم القهوة دبي 2026 فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي بالإعلان عن الفائزين في البطولات والمسابقات المحلية والعالمية، كما تم الإعلان عن نتائج المزادات التي أقيمت في اليومين الأول والثالث. وقد شهدت الدورة الخامسة للمعرض نجاحاً كبيراً محققة أكثر من 20 ألف زيارة لزوار متخصصين من أكثر من 80 دولة، في انعكاس واضح لاستمرار نمو الحضور الدولي والمشاركات العالمية، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة القهوة المختصة.

وشهدت الدورة الخامسة توقيع مذكرة شراكة لتنظيم مهرجان البحرين للقهوة لمدة 3 سنوات قادمة، بين «دي إكس بي لايف»، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومركز البحرين العالمي للمعارض. وقد حققت دورتها الأولى نجاحاً كبيراً، وهو مهرجان يجمع بين الفعاليات التجارية وفعاليات المستهلكين، ويشتمل على ورش عمل، وتحضيرات قهوة مباشرة، وبطولات، وأنشطة تفاعلية، ويهدف إلى إشراك المجتمع الأوسع من عشّاق القهوة والعائلات والجمهور العام. كما شهد اليوم الأول توقيع مذكرة شراكة تمتد لخمس سنوات بين معرض عالم القهوة دبي وجمعية القهوة المختصة، تُمدِّد الشراكة حتى عام 2031.

ومع اختتام نسخة 2026، أكدت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي - الشركة المنظّمة للحدث، وجود طلب كبير على مساحات العرض بالدورة المقبلة، حيث تم تأكيد حجز 50% من المساحة المخصّصة للعرض في الدورة السادسة من معرض عالم القهوة دبي 2027 والتي من المقرر أن تُقام خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2027 في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد اليوم الختامي اختتام البطولات الأربع المحلية والعالمية، وجرى تكريم الفائزين تقديراً للتميز التقني، والثبات في الأداء، والكفاءة وفق معايير دولية معتمدة.

وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس لدى «دي إكس بي لايف»: رسّخ معرض عالم القهوة دبي مكانته منصة يجتمع فيها قطاع القهوة المختصة للاحتفاء بالتميّز، وتبادل المعرفة، وإبرام الأعمال التجارية. ويعكس النمو اللافت في أعداد الزوار والاهتمام المبكر بحجز المساحات في نسخة عام 2027 دور دبي والمعرض كمحور يربط بين الأسواق والمواهب والفرص.

وعلى مدار ثلاثة أيام، جمع معرض عالم القهوة دبي 2026 أكثر من 2100 شركة وعلامة تجارية عارضة من 78 دولة، ليشكّل نقطة التقاء للمنتجين والمحمّصين والمصنّعين والمشترين وصنّاع القرار عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في القهوة المختصة. وشهد اليوم الختامي انتقال التركيز من التفاعل إلى التكريم، مع الاحتفاء الرسمي بالتميّز المهني والابتكار والإنجازات في القطاع.

ومع إسدال الستار على معرض عالم القهوة دبي 2026، تبرز النسخة الخامسة باعتبارها الأكبر والأكثر تنوّعاً دولياً حتى اليوم، مؤكدة تنامي تأثير دبي كمركز عالمي لتجارة القهوة المختصة والتميّز المهني والابتكار.