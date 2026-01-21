الإمارات تقود الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم 14% عام 2025، إلى 1.6 تريليون دولار وكان لزيادة التدفقات التي تجاوزت 140 مليار دولار عبر العديد من المراكز المالية العالمية دور مهم في هذا الارتفاع وفق أحدث تقرير الاستثمارات الأجنبي المباشر 2025 لمنظمة «أونكتاد».

وحسب التقرير أصبحت الإمارات مع سنغافورة وهونغ كونغ القوة الضاربة للاستثمار في العالم النامي، حيث استقطبت الدول الثلاث أكثر من ثلث التدفقات الاستثمارية الموجهة للدول النامية عالمياً. وصنف التقرير الإمارات كأحد المحركات الرئيسية للنمو العالمي، بكونها مركزاً مالياً استراتيجياً أسهم في دفع عجلة الاستثمارات الدولية التي نمت بنحو 140 مليار دولار العام الماضي.

وبحسب التقرير كانت الإمارات الدولة الوحيدة خارج القوى العظمى التي تكرر اسمها في المراكز الأولى لثلاث فئات مختلفة من الاستثمار وتبوأت المرتبة الأولى في المشاريع الجديدة عبر صندوق استثمارات صندوق MGX، والمركز الثالث والرابع في تمويل المشاريع الدولية عبر مشروع ستارجيت وشركة مصدر، كما وردت في أكبر الصفقات في الاستحواذ العابر للحدود عبر شركة أدنوك.

وحسب «أونكتاد» لعبت الإمارات دوراً مزدوجاً كوجهة ومصدر رئيسي للاستثمارات الضخمة، حيث تصدرت المشهد العالمي عبر مشاريع خضراء عملاقة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، إذ أعلن صندوق «MGX» الإماراتي عن أكبر مشروع استثماري تأسيسي في عام 2025 لبناء حرم للذكاء الاصطناعي في فرنسا بتكلفة تقديرية 43.4 مليار دولار، ما يعزز الدولة كلاعب عالمي في تشكيل مستقبل البنية التحتية الرقمية.

وأبرز التقرير مشروع «ستارجيت» في الإمارات كثالث أكبر صفقات تمويل المشاريع الدولية بتكلفة وصلت إلى 20 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات متطور للذكاء الاصطناعي، ما يضع الإمارات في قلب اقتصاد مراكز البيانات الذي أصبح يستحوذ وحده على خمس قيمة المشاريع العالمية الجديدة.

وعلى صعيد الصفقات العابرة للحدود، سجلت الإمارات واحدة من أبرز عمليات الاستحواذ الدولية، حيث قامت «أدنوك» بشراء شركة «كوفيسترو» الألمانية المتخصصة في إنتاج البلاستيك مقابل 14.3 مليار دولار، كما واصلت الشركات الوطنية توسعها في قطاع الطاقة النظيفة، حيث أطلقت «مصدر» مشروعاً ضخماً لطاقة الرياح والشمس وتخزين الطاقة في الفلبين بقيمة 15 مليار دولار، ما يتناقض مع الاتجاه العالمي المتراجع في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة الدولية التي انخفضت 7%.

