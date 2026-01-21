نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولى فعاليات مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» للعام 2026، بهدف مساعدة الشركات المحلية على استكشاف آفاق التوسع في أسواق إثيوبيا وغانا وجنوب أفريقيا، واستقطبت الفعالية أكثر من 228 مشاركاً، وتم خلالها استعراض أهم الفرص التجارية والاستثمارية وآليات مزاولة الأعمال في الأسواق الثلاثة، كما تعرف الحضور عن كثب على معطيات القطاعات الاقتصادية الواعدة والاستراتيجيات الفعالة لدخول تلك الأسواق، وتحقيق النمو المستدام فيها.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تمكين مجتمع الأعمال من استكشاف آفاق جديدة للنمو في الأسواق الدولية ذات الإمكانات الواعدة، من خلال تهيئة البيئة المناسبة لبناء شراكات استراتيجية، تسهم في توسع أعمالهم وتعزيز استدامتها. وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من التزامنا بدعم تنافسية شركات القطاع الخاص، وتزويدها بالمعلومات والخبرات التي تعينها على فهم ديناميكيات الأسواق الخارجية، والتعامل بفعالية مع متطلباتها، بالاستفادة من مقومات دبي المتكاملة مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة».

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا نحو 6.6 مليارات درهم عام 2024، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 90%، فيما ارتفعت تجارة دبي غير النفطية مع غانا في 2024 إلى 24.7 مليار درهم، بنمو قدره 75%، وتواصل جنوب أفريقيا مكانتها شريكاً تجارياً رئيسياً لإمارة دبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب أفريقيا 29 مليار درهم في عام 2024، بنمو سنوي نسبته 20%، وتؤكد هذه الأرقام قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط دبي بالأسواق الأفريقية، وحجم الفرص الواعدة المتاحة في المستقبل.

وتشكل فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر» نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة، وتخطط الغرفة لتنظيم بعثات تجارية إلى كل من إثيوبيا وغانا وجنوب أفريقيا، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لدعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية، مع استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أسواق إثيوبيا وغانا وجنوب أفريقيا. ويحظى المشاركون في هذه اللقاءات بمعلومات معمقة حول الأسواق، التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق، وإرشادات مزاولة الأعمال، وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات، وإبرام المشاريع المشتركة.