طيران الإمارات تجدد رعايتها لفريق "طيران الإمارات نيوزيلندا" للإبحار الشراعي

جدّدت طيران الإمارات شراكتها الممتدة لأكثر من عقدين مع "فريق طيران الإمارات نيوزيلندا"، بطل كأس أميركا، لتواصل بذلك واحدة من أطول الشراكات وأبرزها في تاريخ الإبحار الشراعي الدولي قبل النسخة 38 من كأس أمريكا وجميع السباقات التمهيدية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تواصل طيران الإمارات دورها راعياً رئيسياً لفريق طيران الإمارات نيوزيلندا، مع الاحتفاظ بحقوق التسمية بالإضافة إلى كونها الناقل الرسمي للفريق. وتشمل الرعاية حضوراً بارزاً للعلامة التجارية لطيران الإمارات على الشراع الرئيسي ليخوت الفريق، وقوارب المطاردة وقوارب الدعم وقواعد الفريق، وملابس الطاقم، إضافة إلى ظهور العلامة على هياكل اليخوت.كما تحظى طيران الإمارات بحضور بارز عبر القنوات الرقمية والاجتماعية والإعلامية والفعاليات المباشرة للفريق، فضلاً عن المواد الرسمية والبثّ الدولي.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "عندما التقيتُ غرانت للمرة الأولى في أوكلاند عام 2004 لتوقيع رعاية حقوق التسمية، لم يتخيل الكثيرون أننا سنقف معاً كشركاء بعد أكثر من 20 عاماً. إن رفع كأس Auld للمرة الثالثة على التوالي يرسم مساراً لم يسبقه إليه أي فريق في تاريخ كأس أمريكا. هذا المستوى من النجاح المستدام لا يتحقق إلا بالسعي الدؤوب نحو التميّز في كل جزئية، وهي فلسفة نتشاركها في طيران الإمارات. ومع استعداد الفريق للسباقات المقبلة وكأس أمريكا الثامنة والثلاثين في نابولي، نفخر بمواصلة إبحار اسم طيران الإمارات إلى جانبهم".

وقال غرانت دالتون، الرئيس التنفيذي لفريق طيران الإمارات نيوزيلندا: "نحن سعداء بمواصلة شراكتنا مع طيران الإمارات بوصفها راعي الاسم، لقد وقفت طيران الإمارات إلى جانب الفريق في لحظات الانتصار والتحدي منذ عام 2004، وكان لهذا الالتزام أثر بالغ على الجميع. ويمنحنا وجود طيران الإمارات معنا مجدداً ثقةً كبيرة ونحن نستعد للدفاع عن اللقب، فيما ينصبّ تركيزنا على الجاهزية القصوى لتقديم أفضل أداء".

وتعود الشراكة إلى عام 2004، وقد امتدّت على مدى أكثر من 20 عاماً من المنافسة على أعلى المستويات والابتكار التقني، وتُوّجت أخيراً بتتويج فريق طيران الإمارات نيوزيلندا بلقب كأس أمريكا في برشلونة عام 2024، ورفعه لكأس Auld للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة.

وبصفته حامل اللقب في النسخة المقبلة من كأس أمريكا التي تستضيفها نابولي عام 2027، يوفّر النجاح الأخير لفريق طيران الإمارات نيوزيلندا منصة قوية لمواصلة حضور طيران الإمارات، بما يعزّز إرثاً مشتركاً من القيادة والتميّز التقني والأداء المستدام في قمة رياضة الإبحار الشراعي العالمية. ويعد هذا التجديد هو الخامس لرعاية حقوق التسمية ويعكس شراكةً ذات عائد استثنائي للطرفين، قائمة على سعيٍ مشترك نحو التميّز والابتكار.

وتشهد النسخة 38 من كأس أمريكا تنافس الفرق المشاركة على متن يخوت فئة AC75، فيما تحدد سلسلة سباقات التحدي كأس لويس فيتون، الفريق الذي سيواجه فريق طيران الإمارات نيوزيلندا حامل اللقب في سباق كأس أمريكا. وسيُعلن لاحقاً عن تفاصيل الجدول الزمني وأماكن الاستضافة.

وتعزّز الاتفاقية التزام طيران الإمارات طويل الأمد تجاه نيوزيلندا، إذ بدأت الناقلة خدمتها إلى البلاد عام 2003، وتشغّل اليوم رحلات يومية بطائرة A380 مباشرة إلى أوكلاند، إضافة إلى رحلات إلى كرايستشيرش عبر سيدني، ما يوفر للعملاء فرصة وحيدة للسفر عبر بحر تسمانيا على متن الطائرة العملاقة ذات الطابقين والأربع درجات بين نيوزيلندا وأستراليا.

وإلى جانب فريق طيران الإمارات نيوزيلندا، أسهمت طيران الإمارات بدور محوري في دعم نمو رياضة الإبحار عالمياً عبر شراكات بارزة، من بينها فريق بريطانيا العظمى للإبحار الشراعي SailGP، وبطولات دولية كبرى مثل كأس لويس فيتون في دبي، بما ساعد على إيصال هذه الرياضة إلى جمهور عالمي متنامٍ.