اتفاقية بين "طيران الإمارات" ومجمّع دبي للاستثمار لإنشاء مشروع سكني

وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع مجمّع دبي للاستثمار للاستحواذ على قطعة أرض مخصّصة لتطوير مجمّع جديد لأطقم الضيافة وفق أعلى المعايير. ويُنفَّذ المشروع ضمن إطار استثماري بمليارات الدراهم، لتطوير مجتمع سكني ومتعدد الاستخدامات مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 12 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة.

وقع الاتفاقية، على مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات، وخالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، بحضور عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وعبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي-الصناعات- في دبي للاستثمار، وعمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، وعدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تُستكمل المرحلة الأولى بحلول عام 2029، وسيتم تنفيذ المشروع ضمن اتفاقية تأجير طويلة الأمد. ويتكوّن المجمّع من 20 مبنى سكنياً حديثاً بارتفاع 19 طابقاً لكل مبنى، تضم وحدات سكنية بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، صُمّمت بعناية لتلبية احتياجات أطقم الضيافة وتعزيز راحتهم وجودة حياتهم.

بيئة متكاملة

وقال علي مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات: "يشكّل أفراد أطقم الضيافة محور التجربة التي تقدّمها طيران الإمارات لعملائها. ويأتي هذا الاستثمار ضمن التزامنا الأوسع بدعم رفاههم، من خلال توفير مساحات معيشية مصمّمة حول احتياجاتهم وأنماط حياتهم. وسيوفّر مجمع أطقم الضيافة بيئة متكاملة تضم كل ما يحتاجه أفراد الطاقم ضمن مخطط عمراني مدروس، يشمل مرافق خدمية وترفيهية ومساحات مجتمعية. كما يمثّل المشروع استثماراً استراتيجياً في مستقبل طيران الإمارات، يدعم خطط الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي ويواكب مسار نموّنا المستمر خلال السنوات المقبلة".

المشاريع الكبرى

وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار: "رسّخ مجمع دبي للاستثمار مكانته كمنصة تنموية متكاملة تدعم تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن منظومة شاملة وجاهزة للمستقبل، تجمع بين بنية تحتية متقدمة وإطار تنظيمي متكامل. وتعكس الشراكة مع طيران الإمارات الثقة التي توليها المؤسسات الرائدة لهذه المنظومة، كما تعزّز دور مجمع دبي للاستثمار كمحرك رئيسي للاستثمارات طويلة الأمد ذات الأثر الاقتصادي المستدام، ويشكّل المشروع إضافة نوعية لمنظومة مجمع دبي للاستثمار، بما يدعم النمو المتواصل لإمارة دبي كمركز عالمي للأعمال والفرص، ويؤكد التزام المجمع الراسخ بتمكين الشراكات الاستراتيجية التي تخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل للإمارة".

وبفضل موقعه الاستراتيجي المتوازن بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم في دبي وورلد سنترال، يدعم مجمّع أطقم الضيافة التابعة لطيران الإمارات، الخطط التشغيلية طويلة الأمد للناقلة، والانتقال المرتقب إلى مطار آل مكتوم الدولي، مع ضمان تقديم أفضل تجربة معيشية ممكنة لموظفيها.

وصُمّم مجمع أطقم الضيافة ليكون وجهة معيشية متكاملة، توفّر باقة واسعة من المرافق التي تدعم صحة ورفاه مجتمع أطقم الضيافة. ويضم المشروع مركزاً متعدد الاستخدامات يشتمل على مجموعة من منافذ التجزئة والمطاعم، إلى جانب مرافق لياقة بدنية حديثة، وعيادات، ومساحات عامة وحدائق مخصّصة.ويتيح المشروع للمقيمين تبنّي نمط حياة نشط في الهواء الطلق، من خلال مسارات للمشي، ومسابح بطابع المنتجعات، ومساحات خضراء ومناطق مُنسّقة تمتد عبر أرجاء المشروع. كما سيحتوي كل مبنى على مرافقه الخاصة، بما يضمن أعلى مستويات الراحة وسهولة الوصول لجميع المقيمين.