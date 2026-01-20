استطلاع: سبعة من كل عشرة أشخاص يخططون لشراء عقار في الإمارات

كشفت شركة «بروبرتي فايندر» العقارية عن نتائج أحدث استطلاعات «Market Pulse»، والتي أظهرت أن سبعة من كل عشرة أشخاص يخططون لشراء عقار في الإمارات خلال الأشهر الستة المقبلة. كما يكشف الاستطلاع، الذي يصدر كل شهرين لتتبع توجهات المستهلكين، عن استمرار الاهتمام بالشراء خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، مما يدلّ على ثقة مستمرة في السوق مع بداية العام الجديد.

وعلى مدار شهرين، غطّى الاستطلاع آراء 5540 مشاركاً حول توجهات الشراء. وعلى الرغم من بقاء الإقبال عند مستويات مرتفعة، يتوقع المشترون حصول تغيّرات طفيفة فقط في أسعار العقارات. ففي نوفمبر، توقع 40% من المشترين انخفاض الأسعار، ورجّح 32% ارتفاعها، فيما أشار 28% إلى إمكانية استقرارها.

أما في ديسمبر، فقد تراجعت نسبة من يتوقعون حصول انخفاض طفيف في الأسعار إلى 39%، في حين بقيت توقعات الارتفاع مستقرة عند 32%، وازدادت نسبة من توقعوا استقرار الأسعار إلى 29%. ويعكس ذلك تحسّناً محدوداً في مستويات الثقة مقارنة بالفترة بين سبتمبر وأكتوبر، حين توقع 39–40% من المشترين انخفاض الأسعار، مقابل 31–33% ممن توقعوا ارتفاعها.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: إن تخطيط سبعة من كل عشرة أشخاص لشراء عقار يُعدّ إشارة قوية، إذ يؤكد أن الثقة بسوق العقارات في دبي لا تزال مستقرة وقوية، مدفوعة بجاذبية الإمارة العالمية، ونضجها التنظيمي، ومقوماتها المستدامة. والمشترون اليوم على دراية بتطورات الأسعار، ومع ذلك لا يزال نشاطهم حاضراً في السوق، ويستمر هذا الزخم مع دخول عام 2026.