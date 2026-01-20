«دبي القابضة» تستحوذ على منتجع «جميرا مايوركا»

أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، عن استحواذها على منتجع «جميرا مايوركا» من فئة الخمس نجوم في إسبانيا. وستواصل «جميرا»، العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتابعة للمجموعة، إدارة المنتجع الفاخر الذي ارتبط اسمها بنجاحاته لسنوات عدة، ما يضمن استمرارية تقديم أعلى مستويات الخدمة الفندقية الراقية.

ويتميز «جميرا مايوركا» بموقعه الاستثنائي كملاذ فاخر على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، حيث يضم 121 غرفة فندقية، صممت جميعها لتوفر تجربة إقامة حصرية. وينفرد المنتجع بإطلالات بانورامية ساحرة على البحر الأبيض المتوسط وسلسلة جبال «سيرا دي ترامونتانا» المدرجة ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، علاوة على حصوله على الشهادة البلاتينية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) المرموقة، وهو ما يؤكد التزام المنشأة الصارم بمعايير الاستدامة البيئية وكفاءة استهلاك الطاقة. وتعتزم «دبي القابضة»، إثر إتمام الاستحواذ، ضخ استثمارات إضافية للارتقاء بالتجربة الفندقية في المنتجع، بما يرسخ مكانته أحد الوجهات الرئيسية لعلامة «جميرا» في منطقة المتوسط.

وتأتي هذه الصفقة ترجمة عملية لاستراتيجية «دبي القابضة» الرامية إلى الاستثمار في الأصول النوعية ضمن الأسواق الدولية الحيوية، دعماً لرؤيتها طويلة الأمد في بناء محفظة استثمارية عالمية متنوعة ومرنة.

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى «دبي القابضة»: يمثل هذا الاستحواذ إضافة استراتيجية نوعية لمحفظة أعمالنا العالمية المتنامية في قطاع الضيافة، ويؤكد التزامنا الراسخ بالاستثمار في الأصول المتميزة التي تعزز القيمة طويلة الأجل للمجموعة. ويجسد «جميرا مايوركا» المعايير الاستثنائية وتجربة الضيوف الراقية التي طالما اقترنت باسمي «دبي القابضة للضيافة» و«جميرا». وبينما نواصل توسيع حضورنا في أبرز الوجهات العالمية، يظل تركيزنا منصباً على رفع كفاءة الأداء عبر محفظتنا وخلق قيمة مستدامة من خلال النمو المدروس.

ومع هذا الاستحواذ، ترفع «دبي القابضة للضيافة» حجم محفظتها الدولية لتصل إلى 34 فندقاً ومنتجعاً، تتضمن خمسة فنادق تحمل علامة «جميرا» موزعة في أنحاء أوروبا. وتضم محفظة الشركة نخبة من أرقى العلامات التجارية العالمية في مجال الضيافة، بما فيها فندق «بولغري دبي»، وخيارات المطاعم المتميزة، إضافة إلى «جميرا»، العلامة التجارية المحلية للضيافة الفاخرة التي تدير 29 منشأة شهيرة في أهم الوجهات العالمية.

وترسخ هذه الخطوة تواجد «جميرا» في أبرز وجهات الترفيه الأوروبية، داعمة رؤيتها طويلة المدى لأن تصبح العلامة التجارية الأكثر تأثيراً في قطاع الضيافة على مستوى العالم، من خلال تقديم تجارب استثنائية تعيد تعريف مفهوم الفخامة وتضع معايير جديدة للتميز. ومع وجود منشآت قائمة في لندن وكابري، واقتراب افتتاح جميرا لو ريتشموند جنيف في سويسرا، تواصل العلامة توسيع نطاق حضورها في المدن العالمية الرئيسية ووجهات المنتجعات، بما يعزز مكانتها الريادية في قطاع الضيافة الفاخرة.