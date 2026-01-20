36 مليار درهم مبيعات قياسية لـ «داماك» خلال 2025

أعلنت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، عن انطلاق «حقبة جديدة» للشركة بعد عام استثنائي شهدت فيه مبيعات قياسية بلغت 36 مليار درهم، ما جعلها تتصدر قائمة أكبر المطورين العقاريين الخاصين في الإمارات. وأكدت سجواني أن تركيز الشركة في 2026 سيكون على توفير منازل أحلام وأنماط حياة راقية، مع إطلاق مشاريع نوعية وشراكات عالمية متميزة.

وخلال عام 2025، سجل مشروع «داماك آيلاندز 2» مبيعات بلغت 11 مليار درهم خلال خمس ساعات فقط، متجاوزاً نجاح الإصدار السابق من المشروع في 2024 الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. كما أطلقت الشركة مشروع «ريفرسايد فيوز» في دبي، بالتزامن مع شراكة استراتيجية مع نجم بوليوود شاروخان، ومشروع «تشيلسي ريزيدنسز» بالشراكة مع نادي تشيلسي الإنجليزي، إضافة إلى مشاريع «كابري ون» و«داماك ديستركت» و«داماك آيلاندز 2»، لتعزيز حضورها في قطاع المجتمعات السكنية الفاخرة والواجهة المائية.

كما وسعت داماك حضورها إقليمياً بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع «داماك هيلز بغداد»، وواصلت تعزيز مرونتها المالية عبر تقديم خطط سداد مبتكرة وشراكات مصرفية لدعم المستثمرين. منذ تأسيسها عام 2002، سلمت داماك نحو 50 ألف وحدة سكنية، مع أكثر من 54 ألف وحدة قيد التخطيط والتنفيذ، لتؤكد ريادتها في تقديم مشاريع عقارية فاخرة وفق أرقى المعايير العالمية.

وقالت أميرة سجواني: «لطالما عززت داماك من مكانتها كأكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي ريادة بدأت منذ سنوات طويلة وستواصل الشركة البناء عليها. وهنا، أود أن أتوجه بالشكر إلى قيادة دولة الإمارات، ومؤسس الشركة، وشركائنا، والوسطاء العقاريين، وفرق العمل في داماك، على دعمهم المتواصل لنا ومساهمتهم في النجاح الذي حققناه، والذي تجلى في إطلاق وبناء المزيد من المشاريع المتميزة والنوعية وفق أفضل المعايير العالمية».

ومنذ تأسيسها عام 2002 على يد حسين سجواني، عززت داماك سجلها الحافل بالإنجازات التي تجسدت عبر تسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية، مع وجود أكثر من 54 ألف وحدة قيد التخطيط والإنشاء. وخلال عام 2025، واصلت الشركة توسعها محلياً ودولياً من خلال عقد شراكات عالمية استراتيجية، وإطلاق مشاريع أيقونية، وهو ما عزز من مكانتها مطوراً عقارياً فاخراً يقدم مشاريع فريدة تتماشى مع أرقى المعايير العالمية في التصاميم والجودة، وتجلى ذلك من خلال إطلاق مشروعها الأول في ذلك العام «ريفرسايد فيوز» في دبي، الذي يمزج بين أسلوب الحياة الراقية على الواجهة المائية مع أفضل المفاهيم العصرية التي تركز على العافية والصحة النفسية، حيث شهد حفل الإطلاق حضور عدد من النجوم العالميين، من بينهم نجم بوليوود شاروخان.