دبي تعزز ريادتها عالمياً بإطلاق «إن دي» للفعاليات التجارية المباشرة

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، الممكن الرائد للأعمال في المنطقة وأحد أبرز الجهات العالمية في قطاع الفعاليات، ومجموعة إنفورما، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الفعاليات التجارية والخدمات الرقمية والأبحاث الأكاديمية، عن توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة جديدة تحمل اسم إن دي (inD).

وكان قد تم الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة لأول مرة في مارس 2025، حيث تجمع شركة إن دي بين ريادة مركز دبي التجاري العالمي في الفعاليات التجارية العالمية، والنطاق العالمي والخبرة المتخصصة لمجموعة إنفورما، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، الأمر الذي يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للفعاليات التجارية المباشرة والابتكار.

وتضم شركة إن دي محفظة تزيد على 40 علامة تجارية تمثل فعاليات كبرى تخدم مجموعة من القطاعات عالية النمو، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية (معرض الصحة العالمي)، وقطاع الطاقة (معرض الشرق الأوسط للطاقة)، وقطاع الطيران (معرض دبي للطيران)، وقطاع الأغذية والمشروبات (معرض جلفود)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (معرض جيتكس جلوبال)، وقطاع أمن المعلومات (معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات - جيسيك).

ومن المتوقع أن تحقق هذه العلامات التجارية إيرادات تتجاوز 650 مليون دولار أمريكي في عام 2026، مدعومة بمحفظة قوية للنمو المستقبلي، وذلك في ظل استمرار الطلب المتزايد على تجارب الفعاليات التجارية المباشرة عالية التأثير.

وتؤدي الفعاليات التجارية المباشرة دوراً محورياً في جمع القطاعات الاقتصادية وقادة الفكر وصناع القرار، بما يسهم في تحفيز الابتكار وتعزيز النمو والاستثمار. كما تتيح للشركات الوصول إلى أسواق جديدة، وعرض منتجاتها وخدماتها، وبناء شراكات طويلة الأمد.

ويأتي تأسيس شركة إن دي في توقيت محوري يتزامن مع الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لمرافق استضافة الفعاليات عالمية المستوى في دبي، حيث تسهم توسعة مركز دبي للمعارض في توفير 140.000 متر مربع من مساحة الفعاليات خلال العام الجاري، وهو ما يعزز مكانة دبي واحدة من أكثر الأسواق العالمية ديناميكية وابتكاراً في قطاع الفعاليات التجارية المباشرة.

وسيكون معرض جلفود (26 – 30 يناير) أول علامة تجارية تابعة لشركة إن دي يتم تنظيمه في عام 2026، حيث سيقام بحجم غير مسبوق، وللمرة الأولى عبر موقعي مركز دبي التجاري العالمي الرئيسيين، وهما مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز دبي للمعارض، وذلك بمشاركة أكثر من 8.500 جهة عارضة تستعرض 1.5 مليون منتج من 195 دولة حول العالم.

ويليه مباشرة تنظيم معرض الصحة العالمي WHX Dubai (9 – 12 فبراير) ومعرض WHX Labs Dubai (10 – 13 فبراير)، اللذين سيقامان بالتزامن عبر الموقعين الرئيسيين للمرة الأولى، بمشاركة أكثر من 4.800 جهة عارضة، وبحضور متوقع يزيد على 270.000 من المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية من أكثر من 180 دولة.

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «لطالما كانت دبي الوجهة العالمية الأولى للفعاليات التجارية العالمية. وترتقي هذه الشراكة اليوم بهذه المكانة إلى آفاق جديدة من خلال تحويل دبي إلى مركز عالمي للملكية الفكرية والمعرفة، بما يسرع فرص النمو العالمي للعلامات التجارية الرائدة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، ويعزز أيضاً الأثر طويل الأمد على الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ويرسخ دورها محركاً عالمياً رئيسياً في قطاع الفعاليات التجارية. ومن خلال هذه الشراكة مع مجموعة إنفورما، فإننا نعمل على بناء منصة للنمو المستدام والابتكار والوصول العالمي».

من جانبه، قال ستيفن أ. كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما: «إن إطلاق شركة إن دي يعمق شراكتنا مع مركز دبي التجاري العالمي في مرحلة تشهد نمواً هيكلياً في قطاعنا، ونمواً اقتصادياً قوياً في المنطقة، ونمواً ديناميكياً في السوق الإماراتية على وجه الخصوص، ويتزامن ذلك مع زيادة في المرافق عالية الجودة لاستضافة الفعاليات بما يلبي الطلب المتنامي على الفعاليات التجارية المباشرة».