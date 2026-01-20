دبي ترسخ مكانتها مدينة للفخامة العالمية بإطلاق العلامات الراقية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مدينة عالمية للفخامة والإبداع وريادة الأعمال، حيث باتت منصة تنطلق منها العلامات الراقية إلى الأسواق الدولية بثقة واستدامة. ومن قلب هذا المشهد العالمي، احتفلت شركة «عالم العطور» (Fragrance World) بوصولها إلى أكثر من 150 دولة، في فعالية كبرى استضافتها مدينة إكسبو دبي، عكست الدور المحوري للإمارة في احتضان العلامات العالمية ودعم توسعها الدولي.

وشهد الحدث عرضاً جوياً مبهراً بطائرات من دون طيار للكشف عن شعار تذكاري يوثق مسيرة الشركة، تضمن التوقيع الرقمي لمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها بولندا موسى، الملقب بـ«ملك العطر». كما حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الممثل الهندي ماموتي، إلى جانب قيادات الشركة وشركائها من مختلف أنحاء العالم.

وتخللت الفعالية عروض ثقافية وفنية، إضافة إلى العرض الأول للفيلم الوثائقي الروائي «كونجون» المستوحى من رحلة بولندا موسى، والكشف عن غلاف كتاب «عطر الإرث» الذي يوثق مسيرته الريادية. كما شهد الحفل تكريم شركاء وموظفين متميزين، والاحتفاء بالعاملين أصحاب الخدمة الطويلة، مع توزيع مكافآت تجاوزت قيمتها 3 ملايين درهم.

ويجسد هذا الإنجاز قصة نجاح انطلقت من دبي، المدينة التي جمعت بين الفخامة والفرص العالمية، لتصبح «عالم العطور» اليوم إحدى العلامات الرائدة في صناعة العطور، بقدرات إنتاجية متقدمة وحضور واسع في أكثر من 150 دولة، مؤكدة أن دبي ليست فقط وجهة للفخامة، بل منصة عالمية لصناعة النجاح والتوسع الدولي.