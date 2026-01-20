«كارجو كرو» للشحن الجوي تؤسس مقرها الإقليمي في دبي للتوسع في المنطقة

أعلنت شركة «كارجو كرو» (CargoCrew)، المتخصصة عالمياً في الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، عن تدشين حضورها الرسمي في أسواق الشرق الأوسط عبر إطلاق مقرها الإقليمي في دبي، في خطوة استراتيجية تشكل مرحلة مفصلية في مسار توسعها الدولي.

ويأتي هذا التوسع في ظل مواصلة دولة الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للخدمات اللوجستية والشحن الجوي، مدفوعة بنمو متسارع في حركة التجارة، وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب موقعها الجغرافي الفريد كمحور رئيسي يربط بين القارات. ويعكس اختيار دبي مقراً إقليمياً ثقة «كارجو كرو» بالبنية التحتية المتطورة لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية، فضلاً عن البيئة التنظيمية المرنة والداعمة للأعمال.

وقال هاكان إكيزوغلو، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «كارجو كرو»: إن إطلاق عمليات الشركة في دولة الإمارات يمثل نقطة تحول مهمة، مؤكداً أن دبي توفر منصة مثالية لربط شركات الطيران والعملاء عبر حلول شحن أكثر ذكاءً، مع التركيز على المرونة والشفافية وبناء شراكات طويلة الأمد.

وبدأت الشركة عملياتها في الدولة خلال عام 2025، حيث تقدم خدمات شاملة تشمل تمثيل شركات الطيران، والإدارة التجارية للشحن، وتحسين السعات، وحلول الشحن الرقمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة من البداية إلى النهاية. وتركز «كارجو كرو» على القطاعات عالية النمو مثل التجارة الإلكترونية، والأدوية، والسلع القابلة للتلف، والشحن العام، وشحن المشاريع، والخدمات اللوجستية السريعة.

ومن المقرر دعم عمليات الشركة في الإمارات عبر شبكتها المتنامية من شركات الطيران، وحضورها القوي في أوروبا، وشراكاتها الاستراتيجية في آسيا وأفريقيا. كما تخطط «كارجو كرو» خلال الفترة المقبلة لتوسيع محفظة شركائها، وتعزيز فريقها الإقليمي، وإطلاق منصات رقمية، والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، بما يعزز دور دبي محركاً رئيسياً لنموها الإقليمي والعالمي.