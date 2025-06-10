إطلاق «داون تاون ريزيدنسز» في دبي أحد أطول المجتمعات السكنية العمودية في العالم

كشفت ديار للتطوير، عن إطلاق داون تاون ريزيدنسز، الأيقونة المعمارية التي تعيد رسم ملامح المشهد العمراني في قلب دبي. ويشكّل مشروع داون تاون ريزيدنسز، الذي يضمّ برجين توأمين، رؤية رائدة في عالم الحياة الفاخرة، بتصميم يضعه في مصاف أطول المشاريع السكنية العمودية في دولة الإمارات.

و تسعى شركة ديار إلى إرساء مفهوم جديد ومبتكر في المجتمعات السكنية الراقية، من خلال تقديم تشكيلة متنوعة من الخيارات. بدءًا من الوحدات السكنية الفاخرة، مرورًا بوحدات الدوبلكس والبنتهاوس، وصولًا إلى وحدة «رويال بالاس» الحصرية.

ويشغل داون تاون ريزيدنسز موقعاً استراتيجياً داخل المثلث الذهبي، بين شارع الشيخ زايد وداون تاون دبي والخليج التجاري، حيث يوفر إطلالات أخّاذة على داون تاون دبي وبرج خليفة الغني عن التعريف، مع مشاهد خلابة على مياه الخليج العربي وشارع الشيخ زايد. وتوفر هذه الوحدات السكنية، من موقعها بجوار محطة مترو الخليج التجاري، مزيجاً مثالياً بين الفخامة والراحة. ويأتي إطلاق المشروع بعد النجاح الذي حققته مشاريع ديار السابقة في المنطقة، في خطوة تسلط الضوء على دور الشركة في صياغة ملامح المشهد العمراني المميّز لإمارة دبي.

يتضمن المشروع 522 وحدة سكنية مصمّمة بدقة، وتحتوي على مزيج من الوحدات السكنية ذات الغرفة الواحدة إلى ثلاث غرف نوم، والدوبلكس، والبنتهاوس، بالإضافة إلى وحدة رويال بالاس الحصرية في قمة البرج.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «يسعدنا أن نعلن بكل فخر عن إطلاق أكثر مشاريعنا طموحاً حتى الآن، والذي يقع في أحد أفخم المواقع بإمارة دبي. يأتي هذا المشروع المتميّز في إطار رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى دائماً إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجالات التنمية العمرانية والابتكار. لا تقتصر رؤيتنا في مشروع»داون تاون ريزيدنسز«على مجرد بناء هيكل معماري، بل تمثل التزاماً راسخاً بتحقيق التميّز والابتكار في قطاع العقارات. لقد تم تصميم هذا المشروع بعناية فائقة لتوفير تجربة سكنية فريدة من نوعها، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نمط الحياة الحضرية. بفضل مرافقه العصرية التي تجمع بين الراحة والأناقة، نضمن لسكانه أسلوب حياة راقٍ يتماشى مع الطموحات التنموية للدولة.»

وأضاف: «كل طابق من هذا المشروع قد تم تصميمه بدقة وإبداع، ليعكس رؤية مستقبلية ترتكز على تحسين جودة الحياة. كما نهدف إلى خلق مساحات تعزز التواصل بين السكان، وتنبض بالإلهام، مما يجعل هذا المشروع ليس مجرد مكان للإقامة، بل وجهة حيوية تعكس التقدم والرفاهية في قلب دبي. نحن واثقون بأن هذا المشروع سيُرسي معايير جديدة للحياة الفاخرة، وسيوفر فرص استثمار واعدة. إن»داون تاون ريزيدنسز«سيكون جزءاً حيوياً من مسيرة النمو والتنمية المستمرة في دبي، بما يتماشى مع طموحات الإمارة ومجتمعها النابض بالحياة. نحن متحمسون لمشاركة هذه الرؤية ونتطلع إلى الإسهام في مستقبل مشرق ومزدهر.»

وقال باتريك بيرنارد، المدير التنفيذي للتطوير في شركة ديار للتطوير: «يُعيد مشروع داون تاون ريزيدنسز ابتكار أسلوب الحياة الحضرية بإلهام من هرم ماسلو للاحتياجات. ويطور هذا المفهوم المبتكر التصاميم السكنية التقليدية إلى رحلة متكاملة من الفخامة، والانتماء المجتمعي، وتحقيق الذات».

يتميز المشروع بالإضافة إلى تصميمه الفريد، بخصائصه المعمارية المبتكرة التي تجمع بين الجماليات الحديثة والوظائف العملية، مما يوفر بيئة معيشية استثنائية. يتجلى ذلك في الارتفاعات الشاهقة للمباني، التي توفر إطلالات بانورامية رائعة على المدينة.

كما تسهم العناصر المعمارية مثل الشقوق المركزية والمناطق العمودية في خلق تباين بصري مثير، مما يجعل المشروع ليس مجرد مكان للعيش، بل تحفة فنية معمارية. و قد تم دمج المساحات الخضراء بشكل متّسق مع الهياكل المبنية، حيث تشمل الحدائق العائمة والحدائق العمودية التي تعزز من رفاهية السكان وتوفر لهم ملاذاً طبيعياً وسط الصخب الحضري.

و تتجلى الرفاهية في كل زاوية من زوايا المشروع، حيث توفر المرافق الفاخرة مثل صالات الاسترخاء، ومناطق اليوغا الهوائية، ومراكز التأمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المنتجع الصحي. وتساهم هذه المرافق في تعزيز جودة الحياة، مما يوفر للسكان تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الراحة والرفاهية.

علاوة على ذلك، يركز المشروع على توفير بيئة ملهمة لرواد الأعمال من خلال نادٍ خاص يتضمن مساحات عمل متطورة ومراكز اجتماعات، مما يعزز من تفاعلهم المهني ويتيح لهم الاستفادة من المرافق المتقدمة.

ويستفيد داون تاون ريزيدنسز من إرث يمتد إلى 23 عاماً من الثقة، ليوفر للمشترين والمستثمرين فرصة نادرة للاستثمار وامتلاك وحدات سكنية في هذا المشروع الطموح، والذي تطلقه الآن إحدى أبرز شركات التطوير العقاري المرموقة في دولة الإمارات.

ويستعرض المشروع الفاخر والجديد من ديار التزام الشركة بتطوير قطاع العقارات في دولة الإمارات. وفيما تستمر الدولة في إرساء مكانتها كوجهة رائدة في سوق العقارات العالمية، تواصل ديار مسيرتها لتوفير عقارات استثنائية تعزز التجربة الحضرية. ومن خلال هذا المشروع، تؤكد ديار على دورها في رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية، وتتيح فرصة استثنائية للراغبين في سكن راقٍ يلبي تطلعاتهم.