حضور قوي لدبي في "ڤيڤا تك" أكبر معرض للشركات التكنولوجية والناشئة بأوروبا

تلقي مدينة دبي للإعلام ومجمّع دبي للعلوم الضوء على سُبُل تعزيز الابتكار على هامش فعاليات معرض "ڤيڤا تك"، أكبر معرض للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في أوروبا، والذي يُقام في باريس في الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2025. ويتركّز معرض "ڤيڤا تك" هذا العام حول مجالات متعدّدة تشمل الاستدامة، والمناخ وقطاع التنقّل، والصحة وإطالة العمر، والقطاعات الإبداعية والألعاب الإلكترونية.

تُعدّ مدينة دبي للإعلام من الركائز الأساسية لقطاع الإعلام في المنطقة ويُعتبر مجمّع دبي للعلوم الوجهة الرائدة إقليمياً للشركات المتخصّصة في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية والاستدامة من كافة أنحاء العالم. وستشارك الوجهتان التابعتان لمجموعة تيكوم في معرض "ڤيڤا تك"، من خلال جناح دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وسوف تنضمّ حاضنة الأعمال الناشئة وروّار الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم إلى مدينة دبي للإعلام ومجمّع دبي للعلوم في معرض "ڤيڤا تك"، حيث ستقوم بتسليط الضوء على دورها البارز في تعزيز الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير والإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

تتصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا في تقرير المؤشر العالمي للابتكار، الذي يقيّم أداء قطاعات الابتكار من خلال مؤشرات رئيسية، مثل رأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطوّر الأسواق، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا. وتسهم مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم وحلولها المبتكرة وخدماتها ذات القيمة المضافة، مثل حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5، في تعزيز قطاع الابتكار في دبي ودولة الإمارات عبر توفير بيئات عمل متخصصة ومتكاملة، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة وكافة المقومات والعناصر التنافسية والجاذبة للشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 قدّمت منذ تأسيسها في عام 2013 الدعم لأكثر من 1,000 شركة ناشئة التي نجحت بدورها في الحصول على تمويلات إجمالية بقيمة تخطّت 7.8 مليار درهم إماراتي. وتوفر in5 مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المبتكرة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة ضمن قطاعات متخصّصة تشمل التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، علماً أنها ستلقي الضوء خلال معرض "ڤيڤا تك" على الشركات المبتكرة فيها، بما في ذلك شركة "كوراليتيكس"، وهي منصّة تسويق خاصّة بقطاع العقارات وترتكز على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالإعلانات العقارية وجذب المزيد من الجهات الراغبة بالشراء والاستئجار والبيع.

وستشارك شركة "سابي"، التي تقدّم حلول الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية المرنة ذات العلامات التجارية المتعدّدة لتجار البيع بالتجزئة والجملة والأسواق، في معرض "ڤيڤا تك" إلى جانب شركة "Aire" التي تستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التشغيل الآلي لإعداد دراسات الجدوى الخاصّة بالعقارات.

تسهم مدينة دبي للإعلام في الارتقاء بقطاع الإبداع في المنطقة منذ تأسيسها قبل أكثر من عقدين. وتشكّل مدينة دبي للإعلام إلى جانب مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات قطاع الإعلام الخاصّ بمجموعة تيكوم، والذي يضمّ أكثر من 4,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما في ذلك "سي إن إن" و"رويترز" و"ديسكفري نتووركس" و"إبسون"، التي يعمل فيها أكثر من 40 ألف مبدعٍ.

ويلعب مجمّع دبي للعلوم دوراً بارزاً في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً لشركات العلوم، حيث يضمّ أكثر من 500 عميل من أبرز الشركات العلمية من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك "أسترازينيكا" و"فايزر" و"باير" و"بيجين"، والتي يعمل فيها أكثر من 6,500 موظف متخصّص.

لأكثر من عقدين من الزمن، تساهم مجموعة تيكوم بشكل كبير في تحقيق تطلّعات دبي وطموحاتها الاقتصادية من خلال مجمّعات الأعمال المتخصّصة والرائدة التابعة لها، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية.