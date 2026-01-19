بقيمة تصل إلى 11 مليار درهم.."أدنوك للغاز" تزود "هندوستان للبترول" بالغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات

تقضي اتفاقية البيع والشراء الإستراتيجية المبرمة بين "أدنوك للغاز بي إل سي" وشركة "هندوستان للبترول" الهندية، خلال زيارة العمل التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، إلى جمهورية الهند، بتوريد ما يصل إلى 0.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بقيمة إجمالية تتراوح بين 9.18 و11 مليار درهم ( ما يعادل 2.5 و3 مليارات دولار) على مدار عشر سنوات.

وتمثل هذه الخطوة تطورا مهما يساهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند، كما تؤكد الاتفاقية على الدور المحوري لشركة "أدنوك للغاز" كمورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": يسرنا توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة "هندوستان للبترول"، والتي تؤكد علاقات الشراكة الراسخة والمتنامية بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة، والتزام "أدنوك للغاز" بتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي، ودعم طموح الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول عام 2030.

وبهذه الاتفاقية يرتفع إجمالي قيمة العقود التي تديرها وتدعمها "أدنوك للغاز" إلى 73.45 مليار درهم (‎20‎ مليار دولار)، حيث تُعدّ الهند اليوم أكبر عملاء الشركة، وركيزة أساسية لإستراتيجيتها للغاز الطبيعي المسال، حيث يرتبط نمو أعمال "أدنوك للغاز" بشكل وثيق بمسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها الهند.

ومن المخطط له أن ترتفع السعة الإنتاجية لشركة "أدنوك للغاز" بحلول عام 2029، لتصل إلى 15.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم التعاقد على بيع 3.2 مليون طن سنوياً منها إلى عدد من شركات الطاقة الهندية من بينها شركة "هندوستان للبترول".

وسيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية من منشأة تسييل الغاز الطبيعي التابعة لـ "أدنوك للغاز" في جزيرة "داس"، والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

يذكر أن منشأة "داس" التي تُعد واحدة من أقدم منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم، قامت منذ بدء عملياتها الإنتاجية بتصدير أكثر من 3,500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أدائها التشغيلي القوي وموثوقيتها طويلة الأمد.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع إستراتيجية "أدنوك للغاز" الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز حضورها في الهند وفي أسواق النمو الرئيسية عبر آسيا؛ وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقّعت الشركة سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأمد لتوريد كميات سنوية من الغاز الطبيعي تتراوح بين 0.4 و1.2 مليون طن، بموجب عقود تصل فترات سريانها إلى 14 عاما، وتساهم هذه الاتفاقيات في ترسيخ مكانة "أدنوك للغاز" كموّرد عالمي رائد وموثوق للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات إلى أسواق الطاقة الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعا.