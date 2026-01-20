مذكرة تفاهم بين «الطاقة» و«أجيليتي» لتحسين الأداء الاقتصادي لمراكز البيانات

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع شركة «أجيليتي»، المتخصصة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي لمراكز البيانات وأنظمة التبريد المركزي في الإمارات، بما يدعم جاهزية البنية التحتية الوطنية لمتطلبات النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعزز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.

وبموجب المذكرة، التي وقّعها عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعن «أجيليتي» طارق سلطان، رئيس مجلس الإدارة، ستوظف الشركة تقنيات أنظمة التحكم الذكية المطورة من قبل «فيدرا»، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة، وإدارة أنظمة الطاقة والتبريد وتوزيع الأحمال التشغيلية في مراكز البيانات الحديثة، في ظل الارتفاع المتزايد في كثافة الأحمال ومتطلبات الكفاءة والأداء.

وقال المهندس شريف العلماء إن تعزيز كفاءة البنية التحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشكّل ركيزة أساسية ضمن أجندة دولة الإمارات للتنافسية والاستدامة. وأضاف أن الشراكة تأتي في إطار تبنّي حلول عملية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة، تسهم في خفض استهلاك الطاقة، وتعزيز موثوقية البنية التحتية، وترسيخ ريادة الدولة في تطوير الجيل الجديد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقال طارق سلطان إن الشراكة تعكس أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية، حيث تبرز كفاءة التشغيل كعامل حاسم، مشيراً إلى أن توظيف أنظمة التحكم الذكية يسهم في تحويل منظومات الطاقة والتبريد المعقّدة إلى بيئات متكاملة وقابلة للتكيّف، بما يعزز الكفاءة والمرونة والعوائد الاقتصادية على المدى الطويل.

وترسي المذكرة إطاراً للتعاون يشمل تنفيذ دراسة متخصصة، تمهيداً لإطلاق مشروع تجريبي لتقييم تطبيق نماذج التعلّم المعزّز ضمن البنية التحتية الصناعية، وقد أثبتت هذه الحلول قدرتها على خفض استهلاك الطاقة بنسب كبيرة، وتقليل النفقات الرأسمالية المرتبطة بأنظمة التبريد، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة والمرونة والموثوقية التشغيلية، لا سيما في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة.