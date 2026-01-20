جائزة الشارقة في المالية العامة تعزز حضورها العربي بدورة أكثر شمولاً وتأثيراً

عقدت جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعها التحضيري لإطلاق دورتها الرابعة في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور قيادات وخبراء مختصين في مجال المالية العامة، في خطوة تعكس حرص الجائزة على تطوير مسيرتها وتعزيز حضورها العربي والدولي. وناقش الاجتماع تقييم الدورات السابقة وقياس أثرها في دعم التميز المؤسسي والفردي، إلى جانب استعراض التجارب التي أسهمت في ترسيخ مكانة الجائزة منصة عربية رائدة في المالية العامة.

وتركزت المداولات على سبل تطوير الدورة الرابعة بما يعزز تنافسية الجائزة ويواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال تحديث الفئات ومعايير التقييم، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في الحوكمة والاستدامة المالية. كما جرى بحث آليات تعزيز التكامل المؤسسي بين دائرة المالية المركزية بالشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بما يضمن كفاءة التنفيذ ورفع مستوى الحوكمة.

وأكد المشاركون أهمية توسيع نطاق الفعاليات المصاحبة للجائزة، وتنظيم ندوات تعريفية ولقاءات متخصصة في عدد من الدول العربية، وصولاً إلى حفل التكريم الختامي، بما يسهم في تبادل الخبرات ونشر ثقافة التميز المالي.

وتعد جائزة الشارقة في المالية العامة إحدى المبادرات العربية الرائدة التي أنشئت بموجب مرسوم أميري عام 2016، وشهدت منذ انطلاقها نمواً متسارعاً في عدد الفئات والمشاركات، ما يعكس اتساع تأثيرها ودورها في دعم الابتكار المؤسسي وتطوير الممارسات المالية على مستوى الوطن العربي، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للريادة المالية والحوكمة الرشيدة.