«موانئ أبوظبي» تستكشف فرص التعاون في الموانئ والاقتصاد الأزرق النيجيري

في أعقاب اجتماع رفيع المستوى مع فخامة بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق النيجيرية، في خطوة تعكس عمق الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات ونيجيريا، وتدعم التكامل التجاري واللوجستي بين الجانبين.

وخلال اللقاء، بحث الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، مع القيادة النيجيرية سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاعات الشحن والخدمات البحرية والتجارية واللوجستية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتطوير منظومة الاقتصاد الأزرق في نيجيريا.

وفي هذا الإطار، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع الوزارة الاتحادية للشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق، تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار والتطوير في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية البحرية، إلى جانب الحلول الرقمية للتجارة، والمناطق الاقتصادية والحرة، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والربط التجاري الإقليمي والدولي.

وتعكس المذكرة المكانة الاستراتيجية لنيجيريا بوصفها أكبر اقتصاد في أفريقيا وإحدى أبرز البوابات البحرية في القارة، مدعومة بساحلها الممتد وأصولها المينائية الحيوية وتنامي حركة التجارة عبر موانئها. كما تؤكد التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتوظيف خبراتها العالمية لدعم تطوير البنية التحتية البحرية واللوجستية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد النيجيري، وخلق فرص عمل مستدامة.

ويأتي هذا التعاون منسجماً مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيجيريا، والتي تشكّل إطاراً داعماً لنمو التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والذي بلغ 4.3 مليارات دولار في عام 2024، في مؤشر واضح إلى الزخم المتصاعد للعلاقات الاقتصادية الثنائية وآفاقها المستقبلية الواعدة.