282 مليون درهم ثمناً لآخر وحدات البنتهاوس في بولغري لايتهاوس بجميرا باي

يُواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي ازدهاره، إذ أتمت شركة درفن للعقارات، العضو الحصري في فوربس جلوبال بروبرتيرز في دولة الإمارات، عملية بيع آخر وحدتي بنتهاوس في برج بولغري لايتهاوس الواقع في جزيرة جميرا باي، بمبلغ إجمالي يتجاوز 282 مليون درهم ، مما يعزز مكانة الإمارة كواحدة من أقوى الأسواق السكنية الفاخرة وأكثرها مرونة على مستوى العالم. وقد بيعت أول وحدة مكونة من خمس غرف نوم، بمساحة قدرها 11,657 قدمًا مربعة، مقابل مبلغ 146.6 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الوحدة الثانية 136.25 مليون درهم.

يحمل تصميم المبنى توقيع شركة الهندسة المعمارية الشهيرة "أنطونيو سيتيريو باتريسيا فيل" ويجمع مشروع بولغري لايتهاوس بين الهندسة المعمارية العصرية وهدوء الطابع المتوسطي.

وتعكس الواجهة المستوحاة من الشعاب المرجانية تصميمًا يوفّر لكل وحدة سكنية خصوصية وسكينة، إلى جانب إطلالات بانورامية غير منقطعة على مياه الخليج العربي وأفق دبي الشهير.

وقد تمت هذه الصفقة بوساطة وكيلي العقارات من شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيرز، لينا اللوعة وكيانوش داربان، مؤسِسا فريق "ذا برايفيت كولكشن"، المختص في العقارات الفاخرة. ويشتهر هذا الثنائي بتحقيق العديد من الأرقام القياسية في المنطقة، بدايةً من تحقيق أعلى سعر بيع للقدم المربع، وصولًا إلى أغلى فيلا في جزيرة جميرا باي.

ويعكس نجاحهما في إتمام الصفقة، مكانة وطبيعة سوق دبي العقاري الذي يمتاز بالقوة والمرونة. فقد سجلت دبي رقمًا قياسيًا في معاملات القطاع العقاري بلغ 62.4 مليار درهم في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 95% على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل كبير بأصولها من الواجهات البحرية الفاخرة. ويتوقع المحللون أن تواصل الصفقات الكبرى إرساء معايير جديدة حتى عام 2025، في ظل استمرار محدودية المعروض من العقارات الفاخرة.