شراكة لتعزيز اقتصاد التعلّم الرقمي في الإمارات

أعلنت شركة «عنكبوت»، المزود الوطني لتقنيات التعليم وخدمة مجتمع التعليم والبحث العلمي في دولة الإمارات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة WeVideo العالمية الرائدة في التعلّم القائم على محتوى الفيديو عبر الحوسبة السحابية، في خطوة تعكس تنامي اقتصاد التعلّم الرقمي في الدولة وتحول التعليم إلى رافد رئيسي للاقتصاد القائم على المعرفة.

وتسهم هذه الشراكة في توسيع منظومة الحلول الرقمية التعليمية في الإمارات، من خلال دمج منصة WeVideo ضمن محفظة عنكبوت، بما يتيح للمؤسسات التعليمية أدوات متقدمة لإنتاج المحتوى التفاعلي، وتعزيز نماذج التعلّم المرن، ودعم المهارات الرقمية والإبداعية التي يتطلبها سوق العمل المستقبلي.

ويأتي التعاون انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي في التعليم، ودعم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، حيث يتيح للمدارس والجامعات ومؤسسات تطوير الكفاءات الاستفادة من التعلّم القائم على الفيديو كأداة اقتصادية ومعرفية ترفع كفاءة رأس المال البشري، وتعزز إنتاجية قطاع التعليم الرقمي.

وقال طارق الجندي، الرئيس التنفيذي لشركة عنكبوت، إن دمج WeVideo يمثل استثماراً في بنية اقتصاد التعلّم الرقمي، من خلال تمكين المعلّمين والمتعلمين من إنتاج المعرفة وتبادلها بأساليب مبتكرة وعالية التفاعل. من جانبه، أكد كيفن نايت، الرئيس التنفيذي لـWeVideo، أن الشراكة تدعم توسع المنصة في الخليج، وتسهم في بناء منظومة تعليمية رقمية مستدامة تقودها الإمارات.

ومن جانبه قال كيفن نايت، الرئيس التنفيذي لدى WeVideo: «تشكل الشراكة مع عنكبوت محطة مفصلية في التزام WeVideo تجاه قطاع التعليم العالمي والتوسع في أسواق دول الخليج العربية، فالعلاقات الإقليمية التي تتمتع بها عنكبوت وخبراتها التقنية تجعلها الشريك الأمثل لضمان الدمج السلس لمنصة WeVideo ليسهم هذا التعاون في تمكين آلاف المعلّمين والطلبة من سرد قصصهم وإبراز مخرجات التعلم وتسريع التحول نحو أساليب التعليم الرقمية الإبداعية والتعاونية في المنطقة».