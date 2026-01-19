46 مليار دولار تداولات عقود «دبي للذهب والسلع» بنمو30% خلال 2025

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن تحقيق نتائج لافتة على مستوى أدائها التشغيلي والتجاري خلال عام 2025، والتي جاءت مدفوعة بارتفاع أحجام التداول بنسبة 30% على أساس سنوي، إلى جانب تسجيل نمو ملموس في نشاط عقود الذهب الآجلة، الأمر الذي يعكس قوة الزخم في عملياتها ويؤكد ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً في أسواق المشتقات الإقليمية والدولية.

وبلغ إجمالي أحجام التداول خلال عام 2025 نحو 2,048,556 عقداً، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود المتداولة إلى 46.96 مليار دولار أمريكي. وفي السياق ذاته، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي ليصل إلى 7,940 عقداً، فيما بلغ متوسط المراكز المفتوحة 13,015 عقداً، في دلالة واضحة على عمق السوق واستدامة متانته.

وسجّلت بورصة دبي للذهب والسلع أعلى حجم تداول يومي في تاريخها عند 26,108 عقود خلال شهر أبريل 2025، حيث تصدّرت عقود الذهب الآجلة مسار النمو، مسجّلة قفزة لافتة في أحجام التداول بنسبة 613% على أساس سنوي لتصل إلى 5,335 عقداً، بما يعكس تنامي الطلب على أدوات التحوّط وآليات اكتشاف الأسعار.

وفي السياق ذاته، حصلت شركة دبي لمقاصة السلع، ذراع المقاصة المملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع، مجدداً على اعتماد جهة مقاصة مركزية لدولة ثالثة من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق. ويأتي ذلك عقب عملية تقييم تنظيمية أجرتها الهيئة، ويعكس تنامي الثقة الدولية بالبنية التحتية لأسواق دبي، إلى جانب التقدم المستمر لدولة الإمارات في تعزيز أطر أسواقها المالية.

وقال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «حققت بورصة دبي للذهب والسلع أداءً استثنائياً خلال عام 2025، إذ شهدت أحجام التداول الإجمالية قفزة نوعية تجاوزت نسبتها 30%، لتتخطى بذلك حاجز المليوني عقد، مسجلة قيمة تداول فاقت 46 مليار دولار أمريكي. ويُبرهن هذا الزخم المتصاعد، الذي تعزز بفضل النمو الملحوظ في نشاط العقود الآجلة للذهب، على الأسس القوية التي ترتكز عليها أسواقنا المالية وبفضل تطور بنيتنا التحتية، كما يؤكد الدور المحوري الذي نواصل الاضطلاع به في توفير آليات فعالة لإدارة المخاطر وتحديد الأسعار. ويُتوج اعتراف «الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية» بشركة دبي لمقاصة السلع كطرف تقاص مركزي في دولة ثالثة- عقب استيفاء تقييم رقابي دقيق- الثقة الدولية المتنامية في البنية التحتية لأسواق دبي، ويرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها مركزاً عالمياً موثوقاً للتجارة وتدفقات رؤوس الأموال».

وفي نوفمبر 2025، توّجت بورصة دبي للذهب والسلع بلقب «بورصة العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال حفل جوائز العقود المستقبلية والخيارات الدولية (FOW) لعام 2025. ويجسّد هذا التكريم استمرار البورصة في الاستثمار في تطوير البنية التحتية للأسواق، وتوسيع وتنويع قاعدة المنتجات، وتعزيز أطر إدارة المخاطر، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتؤكد هذه التطورات مجتمعة الدور الحيوي الذي تضطلع به بورصة دبي للذهب والسلع في دعم المنظومة المالية الأوسع في دبي، عبر دعم المشاركين في الأسواق ببنية تداول ومقاصة متقدمة وشفافة ومتصلة عالمياً.