تعاون بين «جميرا» و«الإمارات للتطوير» لتطوير مشروع سكني في أبوظبي

أعلنت شركة «الإمارات للتطوير» عن توقيع اتفاقية استثنائية مع شركة «جميرا» التابعة لدبي القابضة، لتطوير مشروع «جميرا ريزيدنسيز جزيرة المارية» – أبوظبي، والذي يمثل مفهوماً جديداً للحياة الراقية.

ويعد هذا التعاون محطة بارزة في مسيرة قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي، حيث يجلب معايير «جميرا» العالمية في الضيافة والتميّز التصميمي وجودة الخدمات إلى واحدة من أرقى الوجهات البحرية في العاصمة.

وقال طارق صيام، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للتطوير»: تمثل هذه الشراكة مع «جميرا» محطة مفصلية في مسيرة الإمارات للتطوير، حيث نعمل على تقديم عنوان سكني يرسّخ معايير جديدة في التميّز المعماري والحياة الحضرية الراقية. ومن خلال موقعه في جزيرة المارية، يسهم المشروع في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعقارات الفاخرة. كما أن الجمع بين الموقع الفريد للجزيرة والعلامة العالمية المرموقة لجميرا ينسجم تماماً مع رؤيتنا لتقديم مساكن تحمل علامات تجارية مستقبلية بمعايير غير مسبوقة من الفخامة وجودة الحياة».

وكانت «الإمارات للتطوير» قد أعلنت في 2025 عن مجموعة من المشاريع العقارية البارزة في الإمارات، كان من أبرزها برج سكني يحمل علامة هيلتون في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، والذي قدّم نموذجاً جديداً للحياة الحضرية الراقية، إلى جانب مشروع ستيلر إيلي صعب في جزيرة ياس بأبوظبي، الذي أضفى لمسة من الأناقة المستوحاة من عالم الأزياء الراقية، مقدماً أسلوب حياة حصري يتميز بتصاميم عالمية وتشطيبات فاخرة ومرافق استثنائية.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لـ«جميرا»: يمثل مشروع «جميرا ريزيدنسيز جزيرة المارية» خطوة استراتيجية في مسيرة نمونا. وباعتباره ثاني وجهاتنا في أبوظبي، يعكس هذا المشروع تركيزنا على تطوير مشاريع عالية الجودة ويعزز مكانتنا الرائدة في الإمارات، ويأتي ضمن رؤيتنا لتوسيع وجهاتنا في هذه الفئة بعد إطلاق «جميرا مرسى العرب» العام الماضي، والإعلان عن مشاريع «فندق ومساكن جميرا أسورا باي» و«جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» في دبي، والتي تهدف للارتقاء بتجربة الحياة اليومية وإلهام مفهوم العيش الراقي.

ويتمتع مشروع «جميرا ريزيدنسيز جزيرة المارية» بموقع استراتيجي ضمن واحدة من أكثر المناطق نشاطاً للأعمال والتجزئة والترفيه في أبوظبي. ويضم المشروع 253 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين غرفة واحدة وخمس غرف نوم، ويوفّر تصميماً معمارياً مدروساً يجمع بين الخصوصية وجودة الحياة السكنية في قلب العاصمة. كما يتميز بقربه من «الغاليريا مول» وإطلالته المباشرة على الواجهة البحرية مع سهولة الوصول إلى الممشى والقناة المائية وجزيرة الريم.