«ستراتا» تحلق عالياً بتصنيع 16328 قطعة من هياكل الطائرات خلال 2025

واصلت شركة ستراتا للتصنيع، إحدى شركات مبادلة للاستثمار، المتخصصة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمتقدمة في الإمارات، نموها المتصاعد في عدد مكونات هياكل الطائرات التي يتم إنتاجها في مصنع الشركة بمدينة العين وتصديرها للعملاء الاستراتيجيين من كبرى الشركات في قطاع صناعة الطيران على مستوى العالم.

وكشفت أرقام ستراتا عن زيادة غير مسبوقة في عدد القطع والأجزاء التي تم تصنيعها خلال عام 2025 بنسبة قاربت الــــ 40% وبإجمالي 16328 قطعة من مختلف المكونات لهياكل الطائرات، مقارنة بما تم تحقيقه خلال العالم 2024، وهو 11783 قطعة.

115000 قطعة

ومنذ بداية إنتاج ستراتا في العام 2010 حتى نهاية العام 2025، تمكنت الشركة من صناعة ما يقارب 115000 قطعة من المكونات لهياكل الطائرات ذات البدن العريض وطائرات رجال الأعمال، والتي تم تركيبها على طائرات إيرباص وبوينج وبيلاتوس وليوناردو.

وعززت ستراتا رصيدها من الثقة العالمية بحقيقة أن ما يزيد 90% من خطوط الإنتاج لديها هي خطوط حصرية، أي أن القطع التي تصنعها ستراتا والتي تحمل علامة «صنع بفخر في الإمارات» لا يتم إنتاجها في أي مكان آخر حول العالم.

وعكست أرقام ستراتا المحققة خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً في عدد الطائرات التي تحلق اليوم حول العالم بقطع صنعت حصراً في الإمارات، بواقع 30% من الطائرات (1 من كل 3 طائرات) فيها قطع إماراتية الصنع، وهو ما يعني زيادة في حصة الإمارات الصناعية على مستوى العالم.

القيمة المضافة

وقال إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع: «تعكس هذه الأرقام حقيقة وقوة الإنجازات الصناعية في دولة الإمارات، وتبرز أهمية القيمة المضافة التي تبنيها ستراتا على مستوى التصنيع المتقدم وفي قطاع صناعة الطيران عالمياً». وأضاف: «إن منظور ستراتا واسع الأفق، وأن رؤيتها المستقبلية تستشرف إنجازات كبيرة مقبلة تعزز مكانتها في مصاف الشركات العالمية المرموقة، وهو ما يدعونا للفخر بقدرات كوادرنا المتميزة والمواهب الإماراتية التي تترك ببصماتها الصناعية أثراً عالمياً، وتجسد بلغة الأرقام الرؤية الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبرهن بالفعل لا بالقول، حرصها المؤكد على استدامة التأثير الإماراتي في قطاع صناعة الطيران وبوتيرة متسارعة تواكب نجاحات دولة الإمارات على الصعد كافة».

قصة تميز

وأكدت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع أن «الإنجازات التي تحققها ستراتا في مجال التصنيع المتقدم وفي قطاع صناعة الطيران مسجلة باسم دولة الإمارات التي تقود اليوم تحولاً كبيراً ومتسارعاً في قطاع صناعة الطيران إقليمياً وعالمياً»، مشيرة إلى أن «قصة تميز ستراتا تقوم على أساس الاستثمار الأمثل لكامل القدرات الفنية والتقنية جنباً إلى جنب تأهيل وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية لضمان استدامة منافستها في قطاع التصنيع المتقدم وفق أعلى معايير الجودة الصارمة في هذا المجال، وهو ما يضاعف من جهود الشركة لمراكمة رصيدها التصنيعي، بما يمكننا من تحقيق استجابة عالية وعالمية المستوى تلبي متطلبات شركائنا الاستراتيجيين إيرباص وبوينج وبيلاتوس وغيرها».

نجاحات

وخلال نوفمبر الماضي، توجت شركة ستراتا سلسلة نجاحاتها المتراكمة على صعيد جودة التصنيع ونوعية الإنتاج والتوسع عالمياً، بحصولها على (علامة الجاهزية للمستقبل) في قطاع في صناعات الطيران والفضاء المتقدمة، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، للجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية الإمارات للمستقبل، تقديراً لإنجازاتها في التصنيع المتقدم وصناعة مكونات الطائرات والفضاء من المواد المركبة، وتحولها إلى مركز عالمي ضمن سلاسل الإمداد العالمية في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية في صناعة الطيران.

طائرات A320

وضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025، وقعت ستراتا في شراكة هي الأولى من نوعها، اتفاقية مع إيرباص، تقوم ستراتا بموجبها بتصنيع جنيحات طائرات إيرباص A320 ذات الممر الواحد، بما يشمل جميع سلاسل إنتاج هذه الطائرة من مختلف الطرازات، ويشكل العقد الجديد إضافة نوعية وانطلاقة مميزة للشركة، إذ تعد جنيحات A320 للطائرات ذات الممر الواحد أول منتج من نوعه تصنعه على مستوى هذه الطرازات. وستتمكن ستراتا ضمن خط التصنيع الجديد من تلبية ما معدله 50% من الطلب وفقاً لمتطلبات إيرباص، حيث يبلغ عرض إيرباص الكلي المستقبلي أكثر من 7000 طائرة، ومن المتوقع أن تستحوذ ستراتا على خطوط إنتاج لتصنيع نصف هذه الجنيحات.

أصحاب الهمم

وفي مطلع ديسمبر من العام 2025، أنهى 10 من أصحاب الهمم الملتحقين بهيئة زايد لرعاية لأصحاب الهمم بالعين، تدريباً تخصصياً في ستراتا، وذلك بعد ما يقارب 6 شهور من التدريب والتفاعل والدمج الفعلي لطلاب وطالبات الهيئة ضمن بيئة صناعية متكاملة، حيث كانت ستراتا من أوائل المؤسسات الصناعية التي فتحت لأصحاب الهمم أبواب التدريب والتأهيل، ومنحتهم فرصة اكتساب المعرفة ضمن برنامج تخصصي دامج. وقد تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين فيما تستعد الشركة لاستضافة الدفعة الثانية من أصحاب الهمم خلال العام الجاري.

مواهب وطنية

وتبلغ نسبة الكوادر والمواهب الوطنية لأول مرة في ستراتا 69% غالبيتهم في مواقع هندسية وتقنية وفنية متقدمة، وتمثل المرأة الإماراتية أكثر من 88% منهم، ما يعكس نهج الشركة في دعم القدرات المتقدمة للمرأة، وتمكينها من دخول قطاعات التصنيع المتقدم. كما عملت ستراتا على تعزيز قدرات ومهارات أكثر من 650 من المواهب الوطنية في (برنامج فنيي هياكل الطائرات) بالتعاون بين ستراتا والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والشركاء العالميين، موزعين على 17 دفعة، ساهموا في إثراء عمليات الإنتاج والتصنيع بمختلف مراحلها.

وتقوم ستراتا بتصنيع أجزاء متنوعة من هياكل الطائرات والتي يتم إنتاجها ضمن نحو 10 حزم أعمال لطرازات محددة من طائرات رجال الأعمال السويسرية بيلاتوس (بي سي 24، وبي سي 12) إضافة إلى ما يقارب 10 خطوط إنتاج حصرية من ستراتا خاصة بطائرات شركة إيرباص، و4 خطوط إنتاج لطائرات شركة بوينج، علاوة على خطوط إنتاج أخرى لشركة ليوناردوا وغيرها من الشركات العالمية.

قطع تيتانيوم

ومددت «إي بي آي»، الشركة الرائدة في مجال الهندسة الدقيقة في قطاعات الطيران والطاقة والدفاع في الإمارات والتابعة لمجموعة ايدج، عقدها مع «ستراتا»، بهدف إنتاج قطع تيتانيوم متطورة لبرنامج ستراتا لطائرات إيرباص A330. وتغطي الاتفاقية جميع الأنشطة المتعلقة بتصنيع ومعالجة قطع غيار التيتانيوم التي ستدعم خط تجميع جنيحات طائرات إيرباص من طراز A330 من «ستراتا» حتى نهاية عام 2030.

اتفاقية

وخلال عام 2025، تم توقيع اتفاقية بين مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن)، وشركة بيلاتوس للطائرات المحدودة (بيلاتوس)، لتوسيع نطاق تعاونهما في إنتاج أجزاء متنوعة من هياكل طائرات بيلاتوس «بي سي 24»، أكثر طائرات رجال الأعمال تنوعاً على مستوى العالم، والتي ستقوم بتصنيعها شركة ستراتا في مدينة العين، إلى جانب توسيع آفاق التعاون من خلال المشروع المخصص لتصنيع أجزاء من المواد المركبة لهياكل طائرات بيلاتوس (بي سي-12 برو)، بدعم من توازن.

الذكاء الاصطناعي

كما وقعت شركة ستراتا وشركة «سند»، الرائدة في حلول هندسة وتمويل الطائرات، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع سندان، الرائد الوطني في مجال التصنيع الإضافي والأتمتة الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف استكشاف فرص اعتماد الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات تصنيع وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.