غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة أعمال بيوت العطلات

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعة أعمال بيوت العطلات، بهدف تعزيز نمو وتطور القطاع، وتوفير منصة موحدة تمثل الشركات المتخصصة في إدارة بيوت العطلات وتدعم مصالحها.

وتتولى مجموعة أعمال بيوت العطلات في دبي التنسيق والتعاون بشكل منتظم مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لمناقشة واقع القطاع وفرصه وتحدياته، واستكشاف سبل تطوير السياسات، ودعم نمو قطاع بيوت العطلات على المدى الطويل.

ويأتي تأسيس المجموعة في ظل النمو المتواصل الذي تشهده بيوت العطلات في دبي، حيث يصل عدد الشركات المتخصصة في القطاع والمسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي إلى 2928 شركة. ويأتي هذا النمو في ظل الأداء الاستثنائي الذي يشهده قطاع السياحة في الإمارة، حيث تسجل أعداد الزوار الدوليين الذين تستقطبهم دبي نمواً متواصلاً ما يسهم بارتفاع الطلب على بيوت العطلات في كل مناطق الإمارة.

خطوة نوعية

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يمثل إطلاق مجموعة أعمال بيوت العطلات خطوة نوعية لتحفيز استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، حيث تشكل منصة فعالة لتمثيل مصالح الشركات العاملة في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. وتأتي المبادرة في إطار جهود غرفة تجارة دبي لتفعيل دور مجموعات الأعمال كحلقة وصل رئيسية بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، بهدف تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، وتبادل أفضل الممارسات، ودفع عجلة الابتكار في كل القطاعات».

وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية بما يسهم في تعزيز استدامة نمو القطاع على المدى الطويل، كما ستركز على الارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع، وتعزيز فهم الأطر القانونية بما يسهم في ترسيخ جاذبية دبي وجهة سياحية مرموقة عالمياً.

وتعد مجموعات الأعمال ركيزة أساسية لضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، والتجارية في دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.