طيران الإمارات تشغل 4 رحلات أسبوعية جديدة إلى مانيلا

تعتزم طيران الإمارات إضافة 4 رحلات أسبوعية جديدة بين دبي ومانيلا، في إطار استراتيجيتها المتواصلة للنمو في جنوب شرق آسيا والتزامها طويل الأمد تجاه جمهورية الفلبين.

واعتباراً من 2 أبريل المقبل، سوف تُسيّر طيران الإمارات الرحلة رقم «ئي كيه 330» أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، حيث تغادر دبي الساعة 12:45 لتصل إلى مانيلا عند الساعة 1:25 من صباح اليوم التالي. فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 331» مانيلا عند الساعة 3:25 لتصل إلى دبي عند الساعة 8:25.

وسيتم تشغيل الرحلتين بطائرة البوينج 777، والمزودة بثماني أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً قابلاً للتحول إلى أسرّة مسطحة في درجة الأعمال، و304 مقاعد رحبة في الدرجة السياحية. ومع هذا التوسع، ستوفر الناقلة خيارات أوسع وربطاً محسناً لمسافري الأعمال، والعملاء من قطاع الشحن البحري، إلى جانب الجالية الفلبينية الكبيرة عبر شبكة طيران الإمارات العالمية.

ويستفيد المسافرون من وإلى مانيلا من خدمات طيران الإمارات الحائزة جوائز ومنتجاتها الرائدة على الأرض وفي الأجواء عبر جميع درجات السفر، بما في ذلك قوائم طعام مستوحاة من النكهات الإقليمية ومشروبات مجانية، إلى جانب نظام ice للترفيه الجوي، الذي يوفر أكثر من 6500 قناة من المحتوى عند الطلب بأكثر من 40 لغة، بما في ذلك اللغة التاغالوغية، ويشمل أفلاماً وبرامج تلفزيونية ومكتبة موسيقية واسعة، إضافة إلى الألعاب والكتب الصوتية والبودكاست.

ويمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق طيران الإمارات، إضافة إلى متاجر طيران الإمارات، أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.