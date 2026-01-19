طيران الإمارات شريكاً رسمياً لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك

أعلنت طيران الإمارات عن شراكة استراتيجية جديدة تمتد لـ 6 أعوام مع بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، في خطوة تعزز التزام الناقلة الراسخ بدعم رياضة الجولف وترسيخ مكانتها في المشهد الرياضي في دبي.

وتعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك أقدم بطولة جولف تنظم في المنطقة، وإحدى أبرز الفعاليات المنتظرة على روزنامة الرياضة العالمية، كما تمثل الحدث الافتتاحي لسلسلة رولكس المرموقة ضمن جولة دي بي ورلد، ومنذ انطلاقها في عام 1989، استقطبت البطولة نخبة من أبرز نجوم رياضة الجولف العالميين على ملعب المجلس الشهير في نادي الإمارات للجولف. وعلى مدار أكثر من 3 عقود، تطورت البطولة لتصبح محطة رئيسية على الساحة الرياضية الدولية، وحظيت بمتابعة عالمية واسعة، وأسهمت في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة بطولات الجولف العالمية، وموطناً لقاعدة جماهيرية شغوفة بهذه الرياضة.

لوحات إعلانية

وبموجب الشراكة، ستحظى طيران الإمارات بحضور إعلامي واسع خلال فعاليات البطولة، يشمل لوحات إعلانية على أرض الملعب، ووضع شعار الناقلة على لوحات النتائج والعربات، ونقاط تفاعل مباشرة مع الجمهور، إلى جانب حضور رقمي متكامل عبر مختلف المنصات. كما ستقدم الناقلة تجارب ضيافة راقية، وفرصاً للمشاركة في بطولات البرو-آم، فضلاً عن تجارب حصرية لا تقدر بثمن لعملائها وضيوفها.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «رسخت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك مكانتها إحدى الركائز الرئيسية في المشهد الرياضي لإمارة دبي، لما تمثله من منصة عالمية تبرز جودة بنيتها التحتية الرياضية، وتجمع نخبة لاعبي الجولف على مستوى العالم. ومنذ البدايات، كنا شركاء في بناء هذه المسيرة، وأسهمنا بدور فاعل في توسيع نطاقها وتعزيز حضورها الدولي. واليوم، باتت البطولة محركاً رئيسياً لاستقطاب الزوار إلى دبي، ونافذة عالمية يتابع من خلالها عشاق الجولف المنافسات عبر البث الدولي والمنصات الرقمية، بما يرسخ مكانة دبي وجهة رياضية عالمية متكاملة. وانطلاقاً من رؤيتنا للمستقبل، نلتزم بمواصلة توسيع الأثر الدولي للبطولة، والارتقاء بتجربة اللاعبين والجماهير، بما يواكب طموحات دبي ويعزز حضورها على الساحة الرياضية العالمية».

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «يسرنا عودة طيران الإمارات شريكاً رئيسياً للبطولة، في شراكة تجسد المسار التصاعدي الذي تشهده بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وتؤكد مكانتها إحدى أبرز الفعاليات الرياضية السنوية على الساحة الدولية. فقد تطورت البطولة من كونها منصة رياضية رفيعة المستوى إلى تجربة عالمية متكاملة، تجمع بين الضيافة الراقية، والترفيه النوعي، والأجواء الحيوية التي تخاطب مختلف الفئات العمرية. وهي منظومة من القيم والرؤى نتشاركها مع طيران الإمارات، ونعمل من خلالها على تقديم نسخة استثنائية من البطولة في دورتها السابعة والثلاثين، تلبي تطلعات اللاعبين والشركاء والجماهير على حد سواء. ومع مشاركة نخبة من أبرز نجوم الجولف العالمي، في مقدمتهم روري ماكلروي، وداستن جونسون، وشين لوري، وفيكتور هوفلاند، نتطلع بثقة إلى مستقبل واعد لهذه الشراكة، يقوم على النمو المستدام وتعزيز الأثر العالمي للبطولة في السنوات المقبلة».

وجهة مفضلة

ومن خلال شراكات استراتيجية، وملاعب أيقونية، ومرافق عالمية المستوى، وبطولات كبرى، أصبحت دبي وجهة مفضلة لرياضة الجولف تستقطب المحترفين والهواة على مدار العام. وقد اضطلعت طيران الإمارات بدور محوري في هذا التطور منذ نحو أربعة عقود. فمنذ انضمامها شريك الطيران الرسمي لجولة دي بي ورلد في عام 2014، وشراكتها مع بطولة دي بي ورلد منذ انطلاقها في عام 2009، أسهمت الناقلة في استقطاب نخبة لاعبي الجولف العالميين إلى دبي. واليوم، تمتد محفظة طيران الإمارات في رياضة الجولف لتشمل 21 بطولة تقام في 26 دولة حول العالم.

وتقام بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك لعام 2026 خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي الجولف في العالم، يتقدمهم بطل البطولات الأربع الكبرى، والفائز بالبطولة أربع مرات، روري ماكلروي، حيث يتنافس اللاعبون على جوائز مالية إجمالية تبلغ 9 ملايين دولار.