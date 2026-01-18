2 تريليون درهم مبيعات عقارات دبي في 5 سنوات

كشفت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن مبيعات السوق العقاري في دبي تجاوزت حاجز التريليوني درهم خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر يعكس قوة الطلب وتحسن ثقة المستثمرين في السوق.

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»، إن سوق دبي العقاري لا يزال يحافظ على قوته ونشاطه المتصاعد سنوياً، مستفيداً من استمرار العوامل الداعمة، والنضج الكبير في التشريعات المنظمة للقطاع، إلى جانب وجود جهات تنظيمية واعية تتعامل مع المستجدات المحلية والدولية بقرارات حازمة وسريعة تسهم في تحفيز الاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن السوق العقاري يسلك مساراً تصاعدياً واضحاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي المبيعات المسجلة تريليوني درهم، بعد أن ارتفعت من 149 مليار درهم في عام 2021، إلى 265.5 مليار درهم في 2022، ثم 401 مليار درهم في 2023، وصولاً إلى 522.36 مليار درهم في 2024، ثم 682.6 مليار درهم في عام 2025، وذلك وفقاً للبيانات التاريخية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأوضح أن تنوع قاعدة الطلب في سوق دبي العقاري، بين المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب النمو المستمر في فئات العقارات السكنية والتجارية والفاخرة، أسهم بشكل مباشر في استدامة الزخم البيعي، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية المحفزة، وبرامج الإقامة طويلة الأمد، والبنية التحتية المتطورة، عززت من جاذبية الإمارة كمركز استثماري عالمي في القطاع العقاري.

وأضاف أن هذه الأرقام الاستثنائية تعكس تضاعف المبيعات العقارية في دبي بنحو خمس مرات مقارنة بعام 2021، في دلالة واضحة على الزخم القوي والمستدام الذي يشهده السوق، وعلى المكانة العالمية المتقدمة التي وصلت إليها دبي باعتبارها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار.

وكشف أن عدد الصفقات العقارية ارتفع بأكثر من 38% على أساس سنوي خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 214.9 ألف مبايعة، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة بنحو 180.86 ألف مبايعة خلال عام 2024.

آفاق 2026

وحول توقعات السوق العقاري خلال 2026، أكد أن المؤشرات القياسية لأداء سوق دبي العقاري تعزز الثقة بقدرة الإمارة على تحقيق مستهدف مبادرة دبي العقارية 2033، الرامية إلى الوصول بإجمالي قيمة التصرفات العقارية إلى تريليون درهم سنوياً، لا سيما بعد أن تجاوزت المبيعات 919 مليار درهم خلال عام 2025.

وأضاف الزرعوني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً متزايداً على المشاريع المستدامة والذكية، مع تصاعد الطلب على المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والعوائد الاستثمارية، متوقعاً أن يواصل السوق العقاري في دبي تسجيل أداء متوازن خلال عام 2026، مدعوماً باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، واستقرار التشريعات، وتنامي الطلب الحقيقي على التملك.