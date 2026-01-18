«جـورمـيه» للأغذية تستعد لطرح عام أولي لأسهمها في البورصة المصرية

أعلنت شركة «جـورمـيه ايجيبت دوت كوم» للأغذية المتخصصة في مجال التجزئة الفاخرة لبيع المنتجات الغذائية، عن نيتها للمضي قدماً في طرح عام أولي لأسهمها في البورصة المصرية («EGX»).

من المتوقع أن يتكون الطرح من بيع ثانوي يصل إلى 190516824 سهماً عادياً، يمثل 47.6% من رأس المال المصدر للشركة، من قبل شركة «بي انفستمنتس»، في حين ستحتفظ بي انفستمنتس بحصة قدرها 40%، ما يعكس ثقتها في أعمال الشركة وآفاق نموها المستقبلية.

سيشمل الطرح (i) شريحة طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر و(ii) شريحة طرح عام للجمهور في مصر، وسيتم الطرح الخاص والعام بـ«سعر الطرح» نفسه، وسيتم تحديد السعر من خلال عملية الـ Book Building. وتعمل الشركة حالياً للحصول على الموافقات اللازمة، ومن المتوقع إتمام الطرح المشترك وبدء التداول في فبراير 2026، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة وحسب ظروف السوق السائدة.

نقطة محورية

وقال مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يعد الطرح العام الأولي لـ «جورميه» نقطة محورية في مسيرة الشركة ويمهد الطريق لمرحلة النمو المستقبلية. ونظل ملتزمين بتعزيز القيمة السوقية لعلامة «جورميه» التجارية من خلال الاستمرار في الوفاء بوعدنا بالتميز والجودة. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نركز على توسيع نطاق أعمالنا مع الحفاظ على المبادئ الأساسية التي تميز علامة جورميه - الابتكار، والأصالة، والاهتمام بعملائنا».

وتشغل جورميه حالياً 21 متجراً في مواقع استراتيجية عبر القاهرة الكبرى وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة 2118 مليون جنيه مصري في عام 2024.