مطار رأس الخيمة يحقق إنجازاً نوعياً ويتجاوز مليون مسافر خلال 2025

سجل مطار رأس الخيمة الدولي إنجازاً نوعياً بتجاوزه حاجز مليون مسافر خلال العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد المسافرين مليوناً و303 مسافرين، محققاً نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تسارع وتيرة النمو وتعزيز مكانة المطار محوراً إقليمياً واعداً لحركة النقل الجوي. وشهد المطار توسعاً ملموساً في شبكة الرحلات الجوية؛ إذ ارتفع عدد الرحلات والوجهات الدولية المجدولة ليصل إلى 16 وجهة دولية.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، سجل المطار نمواً لافتاً مقارنة بالعام السابق، تمثل في زيادة بنسبة 14% في عدد الوجهات، و51% في عدد المسافرين، و37% في عدد الرحلات الجوية، بما يعكس التوسع المستمر في شبكة الربط الجوي. كما تم الانتهاء بنجاح من تنفيذ جميع المشاريع الإستراتيجية المخططة، مع تحقيق تحسن في صافي الأرباح بنسبة 29.4%، ما يعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام وتقديم خدمات عالية الجودة.

الجاهزية التشغيلية

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، إن تجاوز حاجز المليون مسافر يعكس نجاح الإستراتيجية التشغيلية والتطويرية للمطار، ويؤكد الالتزام المستمر برفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والأمنية، وتقديم تجربة سفر متكاملة للمسافرين وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وأضاف أنه في عام 2025 تم إنجاز مجموعة من عمليات التطوير الشاملة، شملت تحسين مرافق المسافرين، وتطوير أنظمة المراقبة والتشغيل، إلى جانب توسيع شبكة الربط الجوي لدعم الحركة السياحية والتجارية في الإمارة، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ جميع هذه المشاريع بنجاح، بما يعزز جاهزية المطار لمواكبة متطلبات النمو المستقبلي.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي أولى قطاع الطيران أهمية إستراتيجية ضمن مسيرة التنمية الشاملة للإمارة، إلى جانب المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، الأمر الذي أسهم في توفير بيئة محفزة للابتكار، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين المطار من تحقيق إنجازات نوعية تعزز مكانته مركزاً إقليمياً للربط الجوي، وتسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية والاقتصادية في الإمارة.

مبادرات نوعية

وأسهمت دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة في دعم نمو المطار خلال عام 2025 عبر تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها إطلاق نظام إدارة الطائرات من دون طيار (DMS) كمنصة مبتكرة، إلى جانب عقد شراكات إستراتيجية مع هيئات الطيران المدني في دبي والفجيرة، وتنظيم ورش توعية للمساهمين والعملاء والمجتمع، إضافة إلى حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما شملت المبادرات تشغيل نظام تنبيهات المطارات، وإدارة تحريك وفك الطائرات، وتفعيل لوحات بيانات المطارات، ومتابعة مؤشرات الأداء الإستراتيجية (KPIs)، مع تحقيق جميع الأهداف المخططة بنجاح، وتجديد شهادات الآيزو العالمية في مجالات البيئة، والابتكار، وإدارة استمرارية الأعمال، والجودة، دون تسجيل أي ملاحظات أو مخالفات. وحصلت الدائرة على لقب الوصيف الأول في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة ضمن فئة الجهات الحكومية صغيرة الحجم، تقديراً لجهودها في تعزيز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.