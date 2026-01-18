الزيودي يبحث التعاون الاقتصادي وفرص بناء شراكات بين الإمارات والكاميرون

نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، إلى معالي جوزيف ديون نغوتي، رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، وتمنياتها للكاميرون قيادة وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء، فيما حمل رئيس الوزراء الكاميروني تحياته إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتمنياته للدولة وشعبها دوام التقدم والازدهار والرخاء.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء الكاميروني، معالي الزيودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكاميرون على رأس وفد إماراتي، ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية مع اقتصادات أفريقيا عالية النمو؛ حيث بحث الجانبان مجموعة واسعة من الفرص الرامية إلى توسيع نطاق الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وشارك الزيودي والوفد الإماراتي في فعاليات «يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني»، وفي اجتماعات ركزت على استكشاف آفاق التعاون عبر القطاعات المختلفة، ومنها الزراعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتمويل والاتصالات.

والتقى وزير التجارة الخارجية، عدداً من الوزراء الكاميرونيين هم معالي الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية؛ ومعالي غاستون إيلوندو إيسومبا، وزير المياه والطاقة؛ ومعالي جان إرنست ماسينا نغالي بيبيهي، وزير النقل؛ ومعالي البروفيسور فوه كاليستوس غنتري، وزير التعدين والصناعة والتنمية التكنولوجية؛ ومعالي مينيت ليبوم لي ليكينغ، وزيرة البريد والاتصالات.

وتركزت النقاشات خلال هذه الاجتماعات الثنائية على الفرص المتاحة لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين الدولتين، مع التركيز على الشراكات المتبادلة المنفعة بين مجتمعي الأعمال والتي يمكنها تسريع النمو الاقتصادي.

وعبر معالي الدكتور ثاني الزيودي، عن تفاؤله بنتائج الزيارة والاجتماعات، وقال إنها تظهر آفاق النمو الهائلة في علاقات البلدين الاقتصادية، مؤكداً أنه يمكن للجانبين توليد فرص استثنائية عبر الاستفادة من نقاط قوتهما ومواردهما المشتركة، وأن دولة الإمارات ملتزمة بأن تظل شريكاً موثوقاً للتنمية المستدامة في الكاميرون.

وأبرزت الزيارة الروابط الاقتصادية المتنامية بسرعة بين الإمارات والكاميرون؛ حيث شهدت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وتخطت قيمتها 1.24 مليار دولار عام 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق وقفزة كبيرة بنسبة 116% مقارنة بعام 2022. كما واصلت قيمة التجارة غير النفطية مسارها الصاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مرتفعة إلى 1.14 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 25.4% على أساس سنوي.

وتمهد زيادة التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين الطريق لشراكات بعيدة المدى تحقق مصالح الطرفين؛ حيث تستثمر دولة الإمارات في البنية التحتية في الكاميرون وتستفيد من دورها الإستراتيجي كبوابة لمنطقة وسط أفريقيا.

وضمن إستراتيجية دولة الإمارات للتجارة الخارجية وبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الدولة تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، تعمق الإمارات روابطها التجارية والاستثمارية مع أفريقيا، ما يترجم إدراكها لإمكانات النمو الاقتصادي الضخمة في القارة.

وبلغت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية 112 مليار دولار عام 2024، بزيادة كبيرة نسبتها 34% مقارنة بالعام السابق.

وخصصت الإمارات، بصفتها مستثمرة رائدة عالمياً، ما يفوق 110 مليارات دولار لأفريقيا منذ عام 2019، ما يؤكد حرصها على رعاية الشراكات متبادلة المنفعة التي تدفع عجلة النمو المستدام.