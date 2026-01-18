«فينتشر ون» الإماراتية تخطط لتصدير الأنظمة الذاتية الآمنة إلى أوروبا

أعلنت شركة «فينتشر ون» الإماراتية، الذراع المتخصصة في بناء المشاريع الناشئة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، عن خططها لتوسيع نطاق تقنيات الاستقلالية الآمنة إلى السوق الأوروبية، عبر شراكات استراتيجية مع شركتي التكنولوجيا الفنلنديتين «يونيكي» و«سوليتا».

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإمارات لتعزيز تصدير حلول مبتكرة في مجالات السلامة العامة والأمن وحماية البنية التحتية الحيوية في فنلندا ودول شمال أوروبا، ما يمثل أول تطبيق أوروبي لتقنيات الاستقلالية الآمنة المطورة محلياً.

تشمل حلول «فينتشر ون» نظام «سالوكي» المتقدم، الذي يتيح التحكم في الطيران وإدارة المهام المتعددة للطائرات بدون طيار، مع بنية أمنية متينة تعتمد على مفهوم «انعدام الثقة» لضمان موثوقية عالية وحماية ضد محاولات العبث أو الاختراق. كما يدعم النظام شبكة اتصالات متداخلة تتيح إدارة المهام في الزمن الحقيقي، ما يعزز التنسيق والأمان حتى في البيئات التشغيلية المعقدة.

وتهدف الشراكات مع «يونيكي» و«سوليتا» إلى دمج هذه التقنيات ضمن مشاريع البنية التحتية الحيوية الأوروبية، مستفيدة من خبرة الشركتين في العمليات الذاتية والأمن والذكاء الاصطناعي. كما تندرج هذه المبادرة ضمن التعاون المستمر بين الإمارات وفنلندا لتعزيز البحث والتطوير وتسريع تبادل الابتكار بين البلدين.

ويعكس هذا التوسع طموح الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتقنيات الذاتية المتقدمة، ليس فقط من حيث الابتكار، بل أيضاً عبر ضمان أعلى مستويات الأمان والمرونة لتطبيق الحلول في بيئات حساسة وحاسمة، بما يعزز مكانتها الدولية في قطاع الأنظمة الذاتية والبنية التحتية الآمنة.