دبي تواصل جذب المشاريع العالمية الفاخرة إلى محفظتها العقارية

تواصل دبي جذب المشاريع الفاخرة إلى محفظتها العقارية، وتعد المشاريع العقارية الفاخرة أحد أبرز محركات النمو في سوق عقارات دبي، حيث تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والاستثمار، وتعكس قدرتها على استقطاب العلامات التجارية الراقية ورؤوس الأموال الدولية. ويواصل هذا القطاع أداءه القوي مدعوماً بالطلب المتزايد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن جودة حياة استثنائية، وقيمة استثمارية طويلة الأمد، وتجارب سكنية متكاملة تحمل بصمات علامات عالمية.

وفي هذا السياق، تواصل شركة جلف لاند للتطوير العقاري تعزيز حضورها في سوق العقارات الفاخرة من خلال تطوير مشروع سكني مميز بالشراكة مع علامة تونينو لامبورغيني العالمية، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار درهم في منطقة ميدان. ويعد المشروع أول مشروع سكني يحمل علامة تونينو لامبورغيني في دبي، ويجسد مفهوماً متكاملاً للحياة الفاخرة المستوحاة من الهوية الإيطالية للعلامة، ضمن واحدة من أكثر المناطق نمواً وحيوية في الإمارة.

وأعلنت الشركة إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي، في خطوة تمثل الفرصة النهائية لامتلاك وحدة سكنية ضمن هذا المشروع الأيقوني، وذلك في وقت تجاوزت فيه أعمال البناء نسبة 50%، مع تقدم واضح في مختلف مراحل التنفيذ، ما يعكس التزام المطور بالجودة والجداول الزمنية المحددة، ويتوقع تسلم المشروع خلال 20 شهراً.

ويجسد المشروع أسلوب حياة تونينو لامبورغيني بكل تفاصيله، حيث جرى تطويره تحت الإشراف الإبداعي المباشر لأنجيلا كريجر، المديرة الإبداعية لقسم تونينو لامبورغيني توتال ليفينج، التي شاركت في جميع مراحل المشروع من الفكرة وحتى التنفيذ. وقد انعكس هذا الإشراف في هوية معمارية متكاملة تمتد من التصميم الخارجي والداخلي إلى أدق تفاصيل المرافق المشتركة، وتجربة الوصول، وحركة السكان داخل المجمع.

يضم المشروع مجموعة متنوعة من الشقق السكنية التي تتراوح بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، وجميعها مجهزة بالكامل بتصميمات داخلية عصرية. كما تتوفر باقات أثاث فاخرة تحمل علامة تونينو لامبورغيني، تم اختيارها بالتعاون مع قسم الأثاث الخاص بالعلامة، لإضفاء طابع حصري يعكس روح الفخامة الإيطالية. ويعزز نمط الحياة في المشروع أكثر من 18 مرفقاً متكاملاً، من بينها مسبح أيقوني مزين بفسيفساء يدوية تضم أكثر من نصف مليون قطعة من تنفيذ فريق إيطالي متخصص، إلى جانب بار بجانب المسبح، وأكبر صالة رياضية فاخرة ضمن المجمعات السكنية، وملعب بادل، ومركز صحي متكامل، ومرافق أخرى مخصصة حصرياً للسكان.

وقال شاهر موصلي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف لاند للتطوير العقاري: إن المشروع يمثل التزاماً بإعادة بناء الثقة قبل أي شيء آخر، موضحاً أن الشركة أعادت تطوير المشروع من الصفر، بدءاً من الرؤية والتصميم وصولاً إلى التنفيذ، وبشراكة كاملة مع فريق تونينو لامبورغيني لضمان تقديم تجربة علامة تجارية حقيقية وليست شكلية. وأكد أن تجاوز نسبة الإنجاز 50% يعكس جدية العمل وتسارع وتيرة التنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة تمثل فرصة نهائية لامتلاك وحدات تبنى على أرض الواقع.

ويقع المشروع في منطقة ميدان، ويوفر سهولة الوصول إلى أبرز وجهات دبي الحيوية، بما في ذلك وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومنطقة الخليج التجاري، فضلاً عن قربه من مضمار ميدان لسباق الخيل، وملاعب الغولف، ومناطق الترفيه والحياة الليلية.

وسيتم طرح المرحلة الأخيرة بالتعاون مع شركة DRE Homes، حيث تم تعيين قسم DreX التابع لها لقيادة عملية الإطلاق من خلال استراتيجية مبيعات مخصصة لقطاع العقارات الفاخرة ذات العلامات التجارية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة التسويق، والتواصل مع الوسطاء المتخصصين، واستقطاب المشترين المؤهلين، وإنهاء مبيعات المرحلة النهائية بكفاءة عالية.

من جانبها، أكدت قرة العين، الرئيس التنفيذي للتسويق في DreX، أن المشروع يتميز بدقة استثنائية في التصميم والتنفيذ، وأن إطلاق المرحلة الأخيرة يأتي في توقيت أصبحت فيه جودة البناء والتقدم في الأعمال واضحة وملموسة، معربة عن فخرها بقيادة هذا الطرح الحصري.