دبي تستضيف منتدى طريق الحرير البحري 2026 بمشاركة دولية واسعة

شهدت دبي، أخيراً انعقاد منتدى التعاون لموانئ طريق الحرير البحري لعام 2026، بالتزامن مع ملتقى الترويج لأعمال الشحن لميناء نينغبو – تشوشان، بمشاركة نحو 200 ممثل من قطاعات الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية من منطقة الشرق الأوسط وعدد من دول العالم. وشكل الحدث منصة دولية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وشهد المنتدى تفاعلاً واسعاً ونقاشات معمقة أكدت أهمية تعزيز التعاون بين شركاء الموانئ وشركات الشحن على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على الترابط العملي والتكامل بين الموانئ بوصفهما عاملين رئيسيين لدعم النمو المستدام وتحقيق التنمية المشتركة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.

وحضر الفعالية وألقوا كلمات رئيسية كل من وانغ شياو جيا، مستشار القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، ويانغ شياو قوانغ نائب الأمين العام لجمعية الموانئ الصينية، ويه تشي هانغ نائب المدير العام لمجموعة موانئ تشهجيانغ ومجموعة ميناء نينغبو – تشوشان، إلى جانب صلاح شرف نائب رئيس مجموعة شرف. كما شارك عدد كبير من كبار المسؤولين التنفيذيين من موانئ وشركات شحن عالمية، من بينها موانئ في ألمانيا والدنمارك وفرنسا وجيبوتي، إضافة إلى شركات شحن دولية كبرى مثل ميرسك، وسي إم إيه سي جي إم، وأوشن نتورك إكسبريس، وباسيفيك إنترناشونال لاينز، وإيفرغرين، إلى جانب ممثلين عن موانئ دولة الإمارات ومسؤولين في قطاع الخدمات اللوجستية ووسائل الإعلام.

وناقش المشاركون الدور المحوري الذي تضطلع به الموانئ باعتبارها عقداً رئيسية في التجارة الدولية، إلى جانب أبرز التوجهات الحديثة في مجالات التنمية الخضراء منخفضة الكربون، والتحول الرقمي والذكي في قطاع الموانئ والشحن. وأجمع المتحدثون على أن مواجهة التحديات العالمية واغتنام الفرص المستقبلية يتطلب تعزيز مستويات التنسيق والتعاون الدولي، وتبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.

وشهدت الفعالية الإعلان عن الإطلاق الرسمي للتشغيل التجريبي لمؤشر نينغبو – تشوشان لأسعار شحن الحاويات المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول أسعار الشحن، بما يساعد الشركاء العالميين على متابعة اتجاهات السوق وتحسين قراراتهم التشغيلية. وقدمت شركة بورصة نينغبو للشحن عرضاً تعريفياً حول آلية عمل المؤشر وأهدافه.

كما جرى استعراض أداء ميناء نينغبو – تشوشان وأبرز مجالات أعماله وشراكاته الدولية، إلى جانب تقديم نماذج عملية لقنوات نينغبو – تشوشان اللوجستية المتكاملة، مع إبراز حلول عالية الكفاءة والموثوقية لدعم سلاسل الإمداد العالمية.

وخلال جلسات الحوار المفتوح، تبادل ممثلو شركات الشحن والمؤسسات المينائية الآراء حول اتجاهات الصناعة ومسارات التعاون المستقبلية، بما أسهم في تعميق التفاهم وتوسيع شبكات الشراكات العابرة للحدود. كما شهد الملتقى الكشف عن الهوية الجديدة للمنتدى تحت اسم «Pop Pop»، المستوحاة من مفهوم فقاعة الحوار، في إشارة إلى التواصل والانفتاح واستمرارية الحوار الدولي.

يذكر أن ملتقى دبي شكل المحطة الأولى في الجولة الترويجية العالمية لمنتدى طريق الحرير البحري 2026، وأول تواصل معمق مع منطقة الشرق الأوسط، تمهيداً لانعقاد المنتدى في مدينة نينغبو بمقاطعة تشهجيانغ خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2026، تحت شعار «تناغم مرن... وازدهار مشترك».