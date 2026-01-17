«مصدر» توقع اتفاقية لتطوير الطاقة المتجددة في مونتينيغرو

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق في مونتينيغرو.

تم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، وأدمير سهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو، إضافة إلى ممثلين بارزين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، ستستكشف «مصدر» وشركة الكهرباء الوطنية الفرص المتاحة لتطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مشروعات طاقة نظيفة بتقنيات متعددة، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة، والحلول الهجينة.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم احتياجات مونتينيغرو المحلية من الطاقة، مع إتاحة تصدير الكهرباء من مصادر متجددة إلى دول البلقان وجنوب شرق أوروبا. ويشمل ذلك الاستفادة من الربط البحري القائم بين مونتينيغرو وإيطاليا.

وتجمع الشراكة بين جهود شركة الكهرباء الوطنية ومكانتها الرائدة في إنتاج الطاقة بمونتينيغرو، وخبرة «مصدر» في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون، إلى تسريع المساعي الرامية لتحقيق أمن الطاقة في مونتينيغرو والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة على مستوى القارة الأوروبية. وقال أدمير سهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في جمهورية مونتينيغرو:

«تسهم هذه الشراكات الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود التنمية، فضلاً عن تحديث قطاع الطاقة لدينا.

ومن خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تمضي مونتينيغرو نحو التخلي التدريجي عن الفحم والانتقال إلى الطاقة النظيفة، التي تمثل الحل المستدام للأجيال القادمة. هدفنا اليوم بناء منظومة مستقرة، وتبني سياسة مسؤولة من أجل غد أفضل».

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعكس هذا النوع من الشراكات أهمية تضافر الجهود لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، بالتوازي مع تعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية. وتجسد هذه الاتفاقية خطط «مصدر» الطموحة للتوسع في الأسواق الاستراتيجية التي تمتلك مزايا تنافسية وآفاقاً واسعة للنمو على المدى البعيد».