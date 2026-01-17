دبي.. ريادة عالمية في سياحة الطعام وصناعة النكهات

تشهد إمارة دبي إقامة «دبي للمأكولات العالمية»، منصة الطهي الرئيسية، المقرر استضافتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026 في معرض «جلفود»، بمشاركة ما يزيد على 70 طاهياً من أكثر من 30 جنسية، ترسيخاً لريادة دبي واحدة من أبرز العواصم المؤثرة في عالم الطهي.

وتتضمن فعاليات الحدث صعود نخبة من أبرز الطهاة إلى المنصة لاستعراض أطباقهم المميزة مباشرة أمام الجمهور، والتفاعل مباشرة مع رواد القطاع، وفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون التجاري.

وتجسد «دبي للمأكولات العالمية» التحول اللافت لدبي من عاصمة رائدة عالمياً في سياحة الطعام إلى قوة عالمية مؤثرة في صناعة النكهات، وذلك من خلال جمع مجموعة من الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان.

ومجموعة مختارة من المواهب العالمية لابتكار مفاهيم طهي أصيلة مستوحاة من النسيج الثقافي المتفرد للمدينة، حيث يتلاقى التميّز العالمي مع الإبداع المحلي لإرساء المعايير العالمية لفنون الطهي.

وتجمع «دبي للمأكولات العالمية» ضمن فعاليات «جلفود 2026» نخبة من الطهاة المحليين، جنباً إلى جنب مع أسماء عالمية بارزة. كما سيبرز الطهاة الذين بنوا مسيرتهم المهنية في دبي القدرة على دمج التقنيات العالمية مع الذائقة المحلية لابتكار تجارب طهي لا تضاهى.

ويعكس المستوى الرفيع للطهاة المشاركين في فعاليات «دبي للمأكولات العالمية»، على هامش معرض «جلفود 2026»، أهمية منظومة الضيافة في دبي.

ويضم البرنامج طهاة حائزين جوائز مرموقة مثل أفضل محترف للمخبوزات عالمياً (ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم)، وأفضل محترف مخبوزات في العالم وأكثر محترفي المخبوزات إبداعاً، وجائزة محترف المخبوزات العام من «غولت آند ميلو».

وأفضل طاهية ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط، وعدد من المطاعم الحاصلة على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط، إلى جانب طهاة حائزين على عدة جوائز «بيب غورمان»، وقبعات طهاة من «غولت آند ميلو»، ونجوم ميشلان.

مشاركات

وتشهد نسخة عام 2026 مشاركة سبعة طهاة حاصلين على نجوم ميشلان، إلى جانب تنظيم 80 جلسة «ماستر كلاس» وورش عمل وعروض حية، فضلاً عن 10 جلسات نقاشية ومناظرات مختارة بعناية.

وتغطي الفعاليات أكثر من 30 مطبخاً وأسلوب طهي، تشمل تجارب طعام فخمة، وحلويات عصرية، ومطاعم محلية، وتجارب القهوة المختصة، وفن المزج، وابتكارات المشروبات الخالية من الكحول، إلى جانب المطابخ العابرة للثقافات.

ويقام «دبي للمأكولات العالمية» على هامش فعاليات «جلفود»، أكبر معرض تجاري في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، حيث يضع الطهاة في قلب الحوار العالمي للصناعة، بما يعزز مكانة دبي مدينة تصدر المواهب والأفكار وتجارب الطهي إلى شتى أنحاء العالم.