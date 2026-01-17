«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تبرم شراكة استراتيجيةمع «بين كابيتال»

أعلنت شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»؛ المشروع المشترك بين «مبادلة كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال»، والذي يتمثل هدفه في دعم نمو وتطوير سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن التزامها بالاستثمار في أحدث صندوق رئيسي للأسهم الخاصة أطلقته شركة «بين كابيتال».

وتمتلك «بين كابيتال»، التي تأسست في 1984، سجلاً حافلاً من الإنجازات والنجاحات على مدار 40 عاماً بوصفها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المؤسسي الخاص، حيث تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 205 مليارات دولار عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة.

وتستثمر الشركة ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي: الرعاية الصحية، والصناعات، والتكنولوجيا، والخدمات المالية وخدمات الأعمال، مع التركيز على تحقيق تحسينات تشغيلية تسهم في إحداث تحولات جوهرية.

ويعكس استثمار «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» استراتيجيتها القائمة على دعم مديري الأصول العالميين المتميزين ممن يمتلكون سجلات أداء استثنائية، كما تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية الأوسع لشركة «بين كابيتال» في منطقة الشرق الأوسط.