«يو دي» تطرح شاحنة كوزر خفيفة في الإمارات

أعلنت «شاحنات يو دي» الشركة اليابانية لتصنيع الشاحنات، طرح شاحنة كوزر الجديدة من فئة الشاحنات الخفيفة في الإمارات، في خطوة تعكس توسّع محفظة العلامة لدعم عملائها العاملين في التطبيقات الحضرية وعمليات التوزيع المختلفة.

وتتوفر الشاحنة الجديدة بثلاث فئات للوزن الإجمالي للمركبة وخيارين لمنظومات المحركات، وتم تطويرها وهندستها وتصنيعها لتلبية طيف واسع من الاستخدامات عبر قطاعات متعددة، بما يتيح للمشغّلين تنفيذ عملياتهم اليومية بكفاءة عالية، مع تعزيز زمن التشغيل وتقليل تكاليف التشغيل.

وقال مراد هدنة، رئيس شاحنات يو دي في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا وشمال أفريقيا: «إن إطلاق شاحنة كوزر الجديدة يشكّل خطوة مهمة للغاية في الإمارات». وأشار إلى أن الدولة تعتبر سوقاً استراتيجية بفضل شبكتها المتكاملة وبنيتها التحتية المتسارعة التطور، ما يعكس طلباً متنامياً على الشاحنات الخفيفة الموثوقة والقادرة على تلبية متطلبات مختلف البيئات التشغيلية. ويأتي إطلاق كوزر الجديدة، المتوفرة بتكوينات متعددة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة في هذا القطاع، والمدعومة بحلول قوية لما بعد البيع وشبكة شركاء ذوي خبرة، ليعزز التزام شاحنات يو دي بمساندة عملائها في تشغيل أعمالهم اليومية بأعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية.

ويأتي الإطلاق بدعم من شركاء شاحنات يو دي الاستراتيجيين في الإمارات، بما يؤكد التزام العلامة بتقديم حلول نقل موثوقة مدعومة بشبكة قوية من المبيعات والخدمات وخدمات ما بعد البيع، قائمة على عقود من الخبرة المحلية. ومع وصول شاحنة كوزر الجديدة، أصبحت شاحنات يو دي قادرة على تقديم مجموعة متكاملة من الطرازات تغطي فئات الشاحنات الخفيفة، والمتوسطة (كرونر)، والثقيلة (كويستر).

وتعتبر شاحنة كوزر الجديدة إضافة عملية وموثوقة إلى فئة الشاحنات الخفيفة، وتم تطويرها لدعم متطلبات الأعمال اليومية بكفاءة واعتمادية عاليتين. وتتوفر الشاحنة بثلاث فئات للوزن الإجمالي للمركبة تبلغ 6.5 أطنان و7.5 أطنان و8.5 أطنان، إلى جانب مجموعة متنوعة من خيارات قواعد الإطارات، ما يمنح العملاء مرونة اختيار التهيئة التي تتوافق بدقة مع احتياجاتهم التشغيلية.

وبحسب الفئة، تعتمد كوزر على محرك بسعة 3.0 لترات أو 5.2 لترات، متوافق مع معايير الانبعاثات الأوروبية «يورو 4»، ومقترن بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة يدوي مؤتمت، لتوفير مزيج متوازن من الأداء القوي وقدرة الحمولة والكفاءة التشغيلية. وقد تم تصميم منظومة نقل الحركة لتلائم بيئات التشغيل الحضرية وعمليات التوزيع التي تتسم بالتوقف والانطلاق المتكرر، بما يضمن سلاسة القيادة وأداء يومياً موثوقاً يلبي تطلعات المشغلين.