برعاية وزارة المالية.. مؤتمر في دبي يجمع صُنّاع القرار لتعزيز الابتكار والاستثمار الزراعي العربي

برعاية وزارة المالية في دولة الإمارات، وبالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للحكومات في دبي، أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عن تنظيم مؤتمر «مبادرات تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي»، تحت شعار «الاستدامة هي الطريق نحو الأمن الغذائي»، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2026، في فندق الريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود العربية المشتركة لتطوير القطاع الزراعي، واستقطاب الاستثمارات، وتسريع تبني الابتكار الزراعي بما يسهم في تحقيق أمن غذائي عربي مستدام. كما يسعى المؤتمر إلى استقطاب الباحثين والأكاديميين والمهنيين والخبراء لمشاركة التجارب والنتائج البحثية ذات الصلة، إلى جانب عرض أحدث الأبحاث ومناقشة قضايا محورية تشمل الجهود العربية في تحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار والتمويل الزراعي من أجل التنمية الاقتصادية، وإنتاج وتصنيع السلع الغذائية الأساسية، وتبادل التجارة، والابتكار في التقنيات الزراعية، والاستثمار في المحافظ الاستثمارية للشركات الزراعية.

ويحظى المؤتمر بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء وممثلي الجهات العربية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأمن الغذائي، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمؤتمر ومكانته كحدث عربي بارز، ودوره كمنصة رائدة لبحث التحديات الراهنة، وتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق أمن غذائي مستدام في الوطن العربي.

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف الدول العربية إلى تقديم أبحاثهم وأوراقهم العلمية للمشاركة في جلسات المؤتمر، التي ستتناول عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها: جهود تحقيق الأمن الغذائي، الاستثمار والتمويل الزراعي، تطوير إنتاج السلع الغذائية الأساسية، التصنيع الغذائي والتبادل التجاري، الابتكار والتقانات الحديثة، والاستثمار في المحافظ الاستثمارية للشركات الزراعية.

وأكدت الهيئة أن المؤتمر يعد منصة عربية رائدة تجمع صُنّاع القرار والباحثين والمستثمرين لبحث التحديات والفرص في القطاع الزراعي، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتعزيز الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: «إن تحقيق الأمن الغذائي العربي المستدام لم يعد خياراً، بل ضرورة تستوجب توحيد الجهود وتطوير أدوات الاستثمار والابتكار الزراعي. ويأتي هذا المؤتمر ليعزز العمل المشترك، ويتيح تبادل المعرفة والخبرات، وبناء منظومة غذائية عربية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية».

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتعزيز الاستثمار الزراعي في الوطن العربي، ودعم صغار المزارعين، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، وتشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية في المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج.