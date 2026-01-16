الإمارات تستضيف مؤتمراً دولياً عن إدارة الأخطار المالية

تستضيف الإمارات مؤتمراً إقليمياً مهماً حول تقييم وإدارة مجموعة واسعة من المخاطر المالية المتعلقة بعمليات التأمين، والخدمات المصرفية، والاستثمار، وصناديق المعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، والمالية العامة، والقطاعات الاقتصادية والإستراتيجية.

وينطلق المؤتمر في دبي خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2026 بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، وميناموني، الشركة المتخصصة في تنظيم الفعاليات المالية ومقرها مملكة البحرين.

وقال فريد لطفي، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للتأمين، إن المؤتمر يهدف إلى جمع الخبراء الاكتواريين والشركات الاكتوارية من مختلف أنحاء العالم العربي لمناقشة القضايا الناشئة والموضوعات المستقبلية التي تؤثر على العمل الاكتواري، خصوصاً في مجالات التأمين والخدمات المصرفية والرعاية الصحية وصناديق التقاعد وإدارة المخاطر.