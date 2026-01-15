«CATL» الصينية تستعرض حلولاً مبتكرة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

استعرضت شركة CATL الصينية، أكبر مُصنع للبطاريات في العالم، خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، مجموعة متكاملة من حلول تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، في خطوة تعكس اهتمامها بتوسيع استثماراتها وأعمالها في دولة الإمارات.

وقال مايكل وينغ، رئيس أعمال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) في منطقة الشرق الأوسط، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة محطة مهمة للشركة. مشيداً بجودة المعرض ومستوى التنظيم، وأكد أن العلاقات القوية بين الصين والإمارات، إلى جانب البيئة الاستثمارية المشجعة والسياسات الداعمة، تجعل من الدولة وجهة مثالية للشركات الصينية.

وأضاف وينغ أن CATL تستحوذ على نحو 40% من الحصة العالمية في سوق بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، مشيراً إلى أن الشركة لم تكتفِ بعرض حلول تخزين الطاقة التقليدية، بل قدمت أيضاً ابتكارات متقدمة تشمل منصات الشاسيه الذكية، وحلول القيادة الذاتية، وحاويات البطاريات المتنقلة والثابتة، وأنظمة الشحن السريع، إلى جانب حلول متكاملة تغطي سلسلة القيمة من التصنيع حتى الاستخدام التجاري.

وأكد أن هذه الحلول، التي تمتد من مرحلة الإنتاج إلى التطبيق العملي، يمكن أن تسهم في دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق أهدافها في الحياد الكربوني والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بمنصة الشاسيه، وهو هيكل تقني متكامل جاهز تُبنى عليه المركبات، أوضح وينغ أنها تعد من أبرز الابتكارات التي تقدمها CATL وتوفر حلاً جاهزاً ومتكاملاً يضم البطارية وأنظمة التشغيل، ما يتيح للجهات الراغبة في إطلاق علامات تجارية جديدة للسيارات الكهربائية التركيز على التصميم الخارجي والهوية البصرية، دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البحث والتطوير في المراحل الأولى.

وأضاف أن هذا النموذج يقلل زمن الوصول إلى السوق ويخفض تكاليف التطوير الأولية، مع إتاحة الفرصة للاستثمار التدريجي لاحقاً في البحث والتطوير والتصاميم الخاصة، بما يدعم نمو صناعة المركبات الكهربائية محلياً وإقليمياً.

وأكد وينغ التزام الشركة بدعم التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والاستدامة، والإسهام في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع دولة الإمارات.