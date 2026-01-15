غرفة أبوظبي تكرم الشركات الرائدة بـ«علامة الاستدامة» خلال أسبوع أبوظبي 2026

كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عدداً من الشركات الرائدة التي حصلت على «علامة الاستدامة»، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، في خطوة تؤكد التزام الغرفة بدعم التحول نحو ممارسات أعمال أكثر استدامة، وتعزيز جاهزية وتنافسية شركات القطاع الخاص بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويأتي هذا التكريم ضمن برنامج «علامة الاستدامة»، الذي أطلقته الغرفة بهدف ترسيخ معايير الاستدامة في مجتمع الأعمال، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، بما يعزز موثوقيتها وقدرتها على النمو في الأسواق المحلية والعالمية.

ويعكس تنوع الشركات المكرمة اتساع نطاق تطبيق الاستدامة عبر مختلف القطاعات في الإمارة، ما يؤكد أن ممارسات الأعمال المستدامة أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز الأداء المؤسسي، وإدارة المخاطر، وتحقيق قيمة طويلة الأمد.

وفي تعليق له، قال سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة والعضو المنتدب: «تؤمن غرفة أبوظبي بأن الاستدامة أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواكبة متغيرات المستقبل، ويجسد تكريم الشركات الحاصلة على علامة الاستدامة التزامنا بدعم القطاع الخاص وتعزيز جاهزيته المؤسسية ونموه المستدام».

ويعتمد برنامج «علامة الاستدامة» على إطار عملي متكامل يشمل تقييم الجاهزية وبناء القدرات والتصنيف المؤسسي، ويتيح للشركات قياس مستوى نضجها في الاستدامة، وتحديد أولويات التطوير، والانتقال التدريجي نحو ممارسات مستدامة قابلة للتطبيق ضمن عملياتها التشغيلية، مع توفير دعم استشاري وأدوات عملية لتعزيز الموثوقية والوصول إلى فرص التمويل والاستثمار.

الشركات المكرمة

حصلت شركات من قطاعات متنوعة على تصنيفات مختلفة ضمن البرنامج:

الفئة الماسية: الإمارات لتعليم القيادة، الإمارات ستيل، الدار العقارية.

الفئة الذهبية: مصنع حديد الاتحاد، مجموعة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC) وشركة إنرجي، ويذرفورد، مجموعة تروجان للإنشاءات.

الفئة الفضية: مجموعة المزروعي (التراث للاستشارات الهندسية)، بيست بيك للتجارة العامة.

الفئة البرونزية: الإمارات لينك للمقاولات، ليد للتطوير.

وأكد علي محمد المرزوقي، مدير عام الغرفة: «يشكل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تجمع القيادات والخبرات من مختلف القطاعات، ويؤكد التكريم الدور المحوري للشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التكامل بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية».

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات المكرمة أن الحصول على «علامة الاستدامة» يسهم في تحسين الإنتاجية، وتقليل الهدر، ورفع كفاءة الموارد، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ويعزز مصداقيتهم أمام الشركاء والمتعاملين والمستثمرين، كما يفتح أمامهم آفاقاً تنافسية جديدة، ويجهزهم للتشريعات المستقبلية ويرسخ ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار والمسؤولية لتحقيق نمو متوازن ومستدام على المدى الطويل.