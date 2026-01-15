الإمارات تشهد أول خدمة مدفوعات مصرفية مباشرة بمبادرة من العملاء عبر التمويل المفتوح

شهد قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات محطة جديدة مع إعلان شركتي «لين تكنولوجيز» و«زينة» عن إطلاق أول خدمة مدفوعات مصرفية مباشرة بمبادرة من العملاء، ضمن إطار التمويل المفتوح المعتمد من المصرف المركزي الإماراتي.

ويمثل هذا الإطلاق أول تطبيق عملي لمدفوعات التمويل المفتوح، التي يبدأها المستخدم نفسه في الدولة، حيث أصبحت منصة «زينة»، بصفتها مؤسسة مرخصة لخدمة القيمة المخزنة، أول جهة تمكن عملاءها من تنفيذ مدفوعات مصرفية فورية مباشرة من حساباتهم البنكية عبر واجهات برمجة التطبيقات المنظمة والآمنة، من دون الحاجة للتحويل اليدوي أو التنقل بين قنوات متعددة.

توفر الخدمة للمستخدمين سرعة عالية وشفافية كاملة، مع مستوى أمان متقدم، مستندة إلى بنية التمويل المفتوح، التي تضمن الاتصال المباشر بالحسابات المصرفية بعد موافقة العملاء. وتوفر «لين تكنولوجيز» البنية التحتية التقنية المنظمة لدعم هذا النوع من المدفوعات، بما يشمل الاتصال الآمن، وتنفيذ عمليات الدفع وفق المعايير التنظيمية، وقابلية التوسع على مستوى المؤسسات، كما ركزت «زينة» على تصميم تجربة استخدام تتسم بالسهولة والموثوقية، بما يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، ويتيح للمستهلكين إنجاز معاملاتهم دون تعقيد أو تأخير.

ويعد هذا الإطلاق انتقالاً عملياً للتمويل المفتوح في الإمارات من مرحلة الجاهزية التقنية إلى التطبيق الفعلي، مدعوماً بالإطار التنظيمي الذي أرساه المصرف المركزي، بما في ذلك منصة «نبراس» الوطنية للتمويل المفتوح، وإطار «الطارق» لواجهات برمجة التطبيقات، الذي يعزز الابتكار والمنافسة، ويمنح العملاء حرية أكبر في اختيار الخدمات المالية مع ضمان الربط الآمن والموافقة المباشرة.

وفي هذا الإطار قال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «زينة»: «إطلاق أول عملية دفع عبر التمويل المفتوح بمبادرة من العميل يمثل خطوة مهمة في تطور النظام المالي الإماراتي، ويعكس أثر السياسات التنظيمية الاستباقية على السلوك المالي اليومي».

بدوره وصف هشام الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة «لين تكنولوجيز»، الخدمة بأنها لحظة فارقة لسوق التكنولوجيا المالية في الإمارات، مؤكداً أنها تجسد رؤية المصرف المركزي لبناء بنية تحتية مالية حديثة وآمنة، وتبرز ما يمكن تحقيقه عند الجمع بين الاتصال القوي والتنفيذ العملي للمنتجات المالية.

يعكس هذا الإطلاق كيف يمكن للربط المنظم والتقنيات المتقدمة أن تتحول إلى حلول عملية وبسيطة، تواكب تسارع التحول الرقمي في الاقتصاد الإماراتي، وتعيد صياغة توقعات المستخدمين من حيث السرعة، والثقة، والشفافية، وسهولة الوصول للخدمات المالية.