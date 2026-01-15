ذياب بن محمد بن زايد يطلع على أحدث مبادرات الاستدامة خلال أسبوع أبوظبي 2026

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.

وقام سموه بجولة في عدد من الأجنحة المشاركة، واطلع على أحدث التطورات في هذا المجال، مؤكداً أهمية الحدث في استقطاب خبراء ورواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم، لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأثنى سموه على جهود المنظمين في توفير منصة لقادة الفكر من أصحاب الرؤى الاستشرافية ورموز مجتمع الاستدامة العالمي، لتبادل المعرفة، وتحفيز الابتكار، وبحث الحلول المستقبلية.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة لتحفيز مشاركة الشباب في حوار هادف يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للعمل المناخي، وضمان مستقبل مزدهر للجيل المقبل في دولة الإمارات والعالم.

رافق سموه كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي.