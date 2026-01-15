«كيزاد» تبرم اتفاقية لتأسيس منشأة صناعية جديدة بقيمة 450 مليون درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، توقيع اتفاقية مساطحة، مدتها 50 عاماً مع شركة جوتن أبوظبي لتأسيس منشأة صناعية جديدة في منطقة آيكاد - كيزاد مصفح.

بموجب الاتفاقية ستخصص جوتن أبوظبي، التابعة لشركة جوتن العالمية المتخصصة في صناعة الدهانات ومواد الطلاء، استثماراً بقيمة 450 مليون درهم لتأسيس منشأة صناعية متطورة على مساحة 83177 متراً مربعاً.

ويمثل الاستثمار بداية لمرحلة توسع كبير لأعمال الشركة، حيث ستنتقل من منشأتها الحالية والبالغة مساحتها 22 ألف متر مربع إلى المنشأة الجديدة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل ضمن كيزاد.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا أن نشهد توسع جوتن أبوظبي، وتعزيز حضورها ضمن المرافق الصناعية سريعة النمو في كيزاد. وستواصل مجموعة كيزاد تطوير بنية تحتية بمعايير عالمية، تدعم نمو قطاع البناء والإنشاءات في المنطقة. وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة ودورنا مركزاً عالمياً للتصنيع نؤكد التزامنا بتعزيز قطاع الإنشاءات في إمارة أبوظبي».

وقال سفين جوهان ستاب، المدير العام لشركة جوتن أبوظبي: «يمثل هذا التوسع محطة مفصلية في مسيرة جوتن للدهانات في إمارة أبوظبي، ويعكس التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في الإمارة. نحن على ثقة بأن عملنا ضمن منظومة كيزاد الصناعية يتيح لنا الاستفادة من بيئة أعمال متكاملة، ويعزز قدرتنا على تقديم حلول مخصصة، تلبي متطلبات السوق، وتسهم في دعم نمو قطاعات الإنشاءات والعقارات والطاقة في المنطقة».