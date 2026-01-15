«سوليكو» تفتتح مصنع «سوفود» بتكلفة 130 مليون درهم في جافزا دبي

أعلنت مجموعة سوليكو إطلاق منشأتها الصناعية المتطورة سوفود، والمجهزة بأحدث الآلات والمعدات الإنتاجية، باستثمارٍ يصل إلى 130 مليون درهم، في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي جافزا.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تواصل جافزا استقطاب الشركات المصنعة الراغبة في التوسع إقليمياً والتصدير إلى العالم. وإن قرار مجموعة سوليكو بضخ أكبر استثماراتها بالإمارات في جافزا، يعكس قوة المنظومة الصناعية في دبي. ونتطلع لرؤية هذا المشروع كمساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل نوعية، ودعم طموح دولة الإمارات في بناء قطاع تصنيع تنافسي وذي قيمة مضافة».

منصة للابتكار

وتشكّل المنشأة منصة للابتكار في دول مجلس التعاون ومنشأة دولية للتصنيع. ويعكس المشروع حجم الثقة التي توليها مجموعة سوليكو للسوق الإماراتي، مما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمنصة عالمية للصناعات الغذائية عالية الجودة التي تلبّي معايير التصدير الدولية.

وتتميز المنشأة الجديدة بتجهيزها بأحدث التقنيات الأوروبية المتطورة، وبطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 40 طناً يومياً؛ مما يسهم في تعزيز مرونة قطاع تصنيع الأغذية في الإمارات، في ظل تنامي الطلب الاستهلاكي.

وتمتد منشأة سوفود على مساحة قدرها 5000 متر مربع، ويتميز المصنع بتصميمٍ معماري مرن، يتيح للمجموعة التوسع السريع في فئات غذائية جديدة بكفاءة عالية، مع تقليل فترات التوقف التشغيلي إلى الحد الأدنى.

قدرات تصنيعية

وقال غلام علي سليماني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سوليكو: «نجحت الإمارات في بناء أحد أكثر النظم حيوية عالمياً في مجال تصنيع الأغذية والتنويع الاقتصادي. وهذا الاستثمار يتيح لنا تعميق حضورنا الإقليمي، ونقل خبراتنا إلى الإمارات، وبناء قدرات تصنيعية من شأنها دعم الأمن الغذائي لسنوات مقبلة. كما يعكس هذا المشروع القيم التي أسست عليها عائلتي هذه الشركة قبل ما يزيد على نصف قرن».

ويمثل المشروع ركيزة استراتيجية لترسيخ منظومة الأمن الغذائي في الإمارات، عبر إحداث تحول نوعي في سلاسل التوريد من النماذج التجارية التقليدية إلى بنية تحتية تصنيعية ذات قيمة مضافة. وتركز المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج اللحوم والبروتينات تحت اسم «بيمينا»؛ العلامة الرائدة لمجموعة سوليكو، مما يتيح توزيعاً واسع النطاق في الأسواق الخليجية والعالمية. وفي المراحل اللاحقة، ستتوسع منشأة سوفود لتشمل فئات إضافية تضمّ إنتاج الأجبان، ومشتقات الألبان، والخلطات الجاهزة، والصلصات، بالإضافة إلى حلول التعبئة والتغليف المشترك المخصصة للفنادق وشركات الطيران وقطاع الخدمات الغذائية.

يتيح موقع المجموعة الاستراتيجي ضمن منظومة «دي بي ورلد» في جبل علي، وصولاً مباشراً إلى أبرز ممرات التجارة والخدمات اللوجستية العالمية؛ مما يتيح لمجموعة سوليكو الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في الأسواق المجاورة. كما يسهم الموقع في تحقيق أهداف حملة «اصنع في الإمارات»، والرّامية إلى تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، عبر تحويل الإمارات العربية المتحدة إلى مركزٍ صناعي رائدٍ، يلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.