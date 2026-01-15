«جارتنر»: 2.5 تريليون دولار الإنفاق المتوقع على الذكاء الاصطناعي في 2026

توقعت شركة تحليلات البيانات «جارتنر» ارتفاع الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي بنسبة 44% إلى 2.52 تريليون دولار خلال العام الجاري، بدعم من زيادة الاستثمارات على الخوادم والبرمجيات.

وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى «جارتنر»، في بيان، إن تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي سيتأثر بشكل أساسي بجاهزية كل من رأس المال البشري والإجراءات التنظيمية، وليس فقط بالاستثمار المالي.

وتوقعت الشركة ارتفاع الإنفاق على الخوادم المحسنة بنسبة 49% في العام الجاري، ليشكل نحو 17% من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، على أن يصل الإنفاق على البنية التحتية للتكنولوجيا الجديدة إلى 1.36 تريليون دولار.

وسيرتفع حجم الإنفاق العالمي على برمجيات الذكاء الاصطناعي إلى 452 مليار دولار، ليصل في العام المقبل إلى 636.1 مليار دولار.