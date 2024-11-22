عبدالعزيز النعيمي يؤكد أهمية تجديد وتطوير أساليب العمل

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح جهود حكومة عجمان الرامية إلى تصفير البيروقراطية، وتعزيز جودة ومرونة الأداء المؤسسي من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل الحكومي.

وقال إن الدائرة تحرص باستمرار على تقييم جودة الخدمات والوقوف على مدى كفاءتها وملاءمتها لاحتياجات المتعاملين من خلال تجديد أساليب العمل وتطويرها بما يخدم أهدافها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز إسعاد المتعاملين ومختلف الإدارات والأقسام بالدائرة، حيث اطلع على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات الاستراتيجية.

ووقف رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على سير العمل في جميع الوحدات، ووجه بتقديم خدمات استباقية تتسم بالجودة والكفاءة العالية وإثراء تجربة المتعاملين وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لهم. كما اطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي على حالة مشاريع التطوير العقاري في الإمارة ونسب الإنجاز المحققة ومدى التزام الشركات المطورة بخطة التنفيذ والمدة الزمنية المعتمدة لإتمام كل مشروع.