دراسة لـ«آيديميا» تكشف سلوكيات الدفع لدى المستهلكين بالامارات

أطلقت شركة «آيديميا للمعاملات الآمنة»، لحلول الدفع والاتصال، أمس نتائج استطلاعها الواسع لعام 2024 حول سلوكيات الدفع لدى المستهلكين. ويُسلّط الاستطلاع، الذي شمل إجابات أكثر من 3,100 فرد من 12 دولة بما فيها الضوء على تفضيلات المستهلكين المتطوّرة والمتغيّرة. تراوحت أعمار المشاركين بين 18 و71 عاماً.

وتفضل أغلبية كبيرة (77 %) من المستطلعين في الإمارات استلام بطاقاتهم المصرفية فوراً في البنك مع إمكانية الوصول إليها مباشرة عبر هواتفهم. وعند الوصول إلى البطاقات الرقمية، يفضل 55 % من المستطلعين استخدام تطبيق البنك على جهاز أندرويد يليه جوجل باي 43 % وأبل باي 42 % وسامسونج باي 35 %.

ورغم تراجع الوعي بالبطاقات المعدنية من 84 % إلى 57 % في عام 2022 إلا أن جاذبيتها تظل قوية، حيث أبدى 92 % من المستطلعين اهتمامهم بها. يعود هذا الاهتمام إلى أناقتها وتصميمها الفاخر، خاصة بين الفئة العمرية الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عاماً.

وتبلغ نسبة الوعي بالبطاقات البيومترية بين المستطلعين 65 %، مع تقدير 74 % لهذه البطاقات بسبب ميزات الأمان المحسنة التي تمنع استخدامها بشكل احتيالي إذا تمت سرقتها. بالإضافة إلى ذلك، يجدها 61 % من المستطلعين مريحة. واعتمد 83 % من المستطلعين بطاقات الدفع الرقمية المزودة بميزات بيومترية، مما يبرز أهمية تدابير الأمان.