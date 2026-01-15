الشارقة لإدارة الأصول تطلق استراتيجيتها للأعوام 2026 - 2028

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2026 - 2028، في خطوة نوعية تعكس التزام الشركة بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة، وتعزيز دورها محركاً رئيسياً للنمو المستدام والاستثمار المسؤول.

وجاء إطلاق الاستراتيجية خلال حفل نظمته الشركة في مقرها الرئيسي، بحضور وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للشركة إلى جانب قيادات الشركة وجميع موظفيها، في تأكيد على أهمية دور الكوادر البشرية في إنجاح الاستراتيجية وترسيخ نهج العمل المؤسسي المشترك.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على رؤية الشركة المبنية على بناء ذراع استثمارية ابتكارية لحكومة الشارقة بنموذج عالمي وهوية إماراتية، تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وقال وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول: تنطلق استراتيجيتنا الجديدة من قناعة راسخة بأن موظفينا هم المحرك الحقيقي للإنجاز، لذلك صممت الاستراتيجية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.