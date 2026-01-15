دبي تستضيف «بريك بلك الشرق الأوسط» 4 فبراير المقبل

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض ومؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط»، يومي 4 و5 فبراير المقبل، حيث يستقطب الحدث نخبة من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في تخطيط وتنفيذ عمليات الشحن المعقدة التي تخدم قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والطاقة المتجددة والتصنيع والتعدين.

ومن المقرر أن تعرض دولة الإمارات مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

وقال المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «يشكل «بريك بلك الشرق الأوسط» منصة محورية لربط مختلف الجهات الفاعلة في قطاعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية والطاقة في الإمارات، بما يعكس أجندتنا الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة وشحن الحمولات المتخصصة.

ويسهم المؤتمر في دعم توجهاتنا نحو سلاسل إمداد أكثر كفاءة، قائمة على الحلول الرقمية والمستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد ويواكب أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050».

ويواصل قطاع الخدمات اللوجستية لعب دور أساسي في تعزيز مرونة التجارة وتسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ودعم التنافسية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث تستثمر الحكومات على نطاق واسع لدعم تنفيذ المشروعات العملاقة وترسيخ مكانة المنطقة كمحور رئيسي للتجارة العالمية.

وعلى صعيد الموانئ، صنفت دبي ضمن أفضل خمسة مراكز بحرية عالمية، والأولى عربياً، وفق مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية لعام 2025، في تأكيد على دورها الاستراتيجي في التجارة العالمية.