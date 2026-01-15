إطلاق «جلفود لوجيستيكس» في مركز دبي للمعارض لترسيخ الخدمات اللوجستية للأغذية

أعلن «جلفود 2026»، التجمع العالمي الأكبر لقطاع الأغذية، عن إطلاق «جلفود لوجيستيكس» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

تأتي هذه الخطوة في وقت يتوقع فيه أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية والنقل العالمي من 9.4 تريليونات دولار في 2024 إلى 23 تريليون دولار بحلول 2035، بما يؤكد الأهمية الاقتصادية الاستراتيجية للخدمات اللوجستية في التجارة العالمية وأنظمة الإمداد الغذائي.

ومع تزايد ترابط الأنظمة الغذائية حول العالم، يسلط «جلفود 2026» الضوء على الشبكات اللوجستية، وأنظمة سلسلة التبريد الغذائي، وابتكارات الشحن التي تضمن استدامة إمدادات الغذاء، إضافة إلى التعاون العابر للحدود الذي يعزز فاعليتها.

وفي وقت تنقل فيه نحو 70% إلى 90% من قيمة التجارة العالمية بحراً، أصبحت الكفاءة اللوجستية ركيزة استراتيجية للاقتصاد؛ تؤثر مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وموثوقية الإمداد، ووصول الغذاء إلى المستهلكين.

وتؤكد منصة «جلفود لوجيستيكس» المقامة تحت مظلة «جلفود 2026» الدور المحوري للتعاون الدولي في ضمان استدامة تدفق الغذاء بأمان في ظل مشهد عالمي متزايد التعقيد.

وتستعرض المنصة أحدث التقنيات والبنى التحتية والشراكات التي تتيح نقل المنتجات سريعة التلف بكفاءة، مع الحفاظ على جودتها ونضارتها عبر القارات، بما يربط بين الموردين والمصنعين وتجار التجزئة والمستهلكين.

وبفضل الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، رسخت دولة الإمارات مكانتها أكبر مركز لوجستي في الشرق الأوسط، إذ تستحوذ على نحو 30% من الأنشطة اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.